Большунов: всё больше норвежцев пишут, что ждут россиян на соревнованиях

Лыжник Александр Большунов рассказал, что норвежские спортсмены ждут возвращения россиян на международные турниры.

«С каждым днём всё больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: «Мы ждём тебя в Тронхейме». Вчера тоже сообщения приходили. Кажется, что с каждым днём всё больше и больше их становится», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сравнила российские соревнования с международными.