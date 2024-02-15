RT в Telegram
Подпишись

Большунов: всё больше норвежцев пишут, что ждут россиян на соревнованиях

Короткая ссылка
Лыжник Александр Большунов рассказал, что норвежские спортсмены ждут возвращения россиян на международные турниры.
Большунов: всё больше норвежцев пишут, что ждут россиян на соревнованиях
  • РИА Новости

«С каждым днём всё больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: «Мы ждём тебя в Тронхейме». Вчера тоже сообщения приходили. Кажется, что с каждым днём всё больше и больше их становится», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

Международный олимпийский комитет (МОК) в марте 2023 года огласил рекомендации по допуску россиян к международным соревнованиям, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сравнила российские соревнования с международными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить