Вяльбе: однозначно, наши соревнования можно сравнивать с международными
«Однозначно, наши соревнования можно сравнивать с международными. Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют. Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, всё супер», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Она также подчеркнула, что ей неинтересны международные соревнования.
Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском крае.
Ранее Вяльбе назвала Степанову настоящей эстафетчицей.