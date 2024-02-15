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Вяльбе: однозначно, наши соревнования можно сравнивать с международными

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сравнила российские соревнования с международными.

«Однозначно, наши соревнования можно сравнивать с международными. Ни для кого не секрет, что иностранцы за нами следят, смотрят на нас. Конечно, они нам завидуют. Сейчас мы проводим Спартакиаду в прекрасном центре в Тюмени, у нас шикарная трасса, отличные условия, всё супер», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Она также подчеркнула, что ей неинтересны международные соревнования.

Спартакиада сильнейших проходит с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском крае.

Ранее Вяльбе назвала Степанову настоящей эстафетчицей.

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