Из низкой стойки: Крупицкая накатила на Сорину на последнем спуске и выиграла марафон на Спартакиаде в Тюмени

Евгения Крупицкая выиграла марафонскую гонку с масс-старта классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. За полтора километра до финиша петербурженка поддержала рывок Татьяны Сориной и убежала от Анастасии Кулешовой, а на последнем спуске села в низкую стойку и выехала на финишную прямую первая, после чего не позволила более именитой сопернице себя обогнать. При этом большую часть гонки лидировала Алиса Жамбалова, но после падения в середине дистанции она так и не смогла прийти в себя.

Заключительный день соревнований по лыжным гонкам на Спартакиаде сильнейших в Тюмени начался с не самых приятных новостей. Ночью температура опустилась почти до -40 ˚С, из-за чего утром было принято решение перенести старт женского марафона. Изначально девушки должны были выйти на трассу в 9:00 по московскому времени, но в итоге это произошло на час позже. И как объяснила глава федерации Елена Вяльбе, обусловлено это было намерением облегчить жить атлетам.

«Мы очень быстро приняли решение по переносу. Видим, как идёт потепление. Ребята вчера сказали, что на первом кругу было холодно, потом замечательно. На 11 часов ожидается -16 градусов. Сегодня была самая холодная ночь, местами доходило до -38 градусов. Все члены жюри приняли единогласное решение. По поводу сокращения дистанции речи вообще не шло. Общаясь со спортсменками, девчонки сказали, что настроены на полтинник. Надеемся с божьей помощью всё пройдёт хорошо», — сказала «Матч ТВ» президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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Несмотря на это, обеспечить участие всех звёзд в заключительном забеге первенства не удалось. И самой большой потерей стало отсутствие в заявке Вероники Степановой, о чём её наставник Егор Сорин сообщил ещё шесть суток назад. Не оказалась в ней и юная Елизавета Пантрина, уже завоевавшая две медали в Тюмени — в эстафете и командном спринте.

«Мы изначально обговаривали с тренером, какие гонки побежим. Пять гонок планировали точно, а про марафон даже и речи не было. Я отбежала свои пять, так что… Сложно ли будет девушкам бежать 50 км в такой мороз? Тут нужно настроиться морально, собраться с мыслями... Добегут, конечно. Фавориты? Настя Кулешова, — заявила Пантрина в эфире «Матч ТВ».

Правда, поначалу прогноз спортсменки не оправдывался. Да, Кулешова входила в основную группу, но лидировала Алиса Жамбалова. Уже на пятом километре та вырвалась вперёд и постепенно увеличивала отрыв от конкуренток. И если на отметке 8 км он составлял всего 4,9 секунды, то по прошествии 15 километров вырос уже до 30. И продолжал увеличиваться.

В свете этого, этого главный вопрос заключался в том, сумеет ли Жамбалова грамотно распределить силы на всю дистанцию и избежать обидных ошибок, способных помешать ей завоевать первое золото Спартакиады. И постепенно поводы засомневаться в её успехе начали появляться. Самый серьёзный возник сразу по прошествии контрольной отсечки 21,8 км. В процессе прохождения одного из поворотов Алиса потеряла равновесие и на полном ходу рухнула в снег.

И после этого её преимущество стало таять на глазах. Уже на следующей отметке оно сократилось вдвое — до 26,6 секунды, а на стадион практически одновременно зашли сразу четверо девушек. Компанию Жамбаловой составили вышеупомянутая Кулешова, а также Татьяна Сорина и Евгения Крупицкая. И все они решили синхронно сменить лыжи. А уже после этого к ним присоединилась и Лидия Горбунова, сформировав промежуточную пятёрку главных претенденток на золото.

Правда, просуществовала она недолго. Совсем скоро на Жамбалову окончательно накатила усталость, из-за чего она стала всё дальше отставать от лидеров. И в итоге финишировала на шестой позиции с отрывом в три минуты от победительницы. А за пять километров до конца «отвалилась» и Горбунова, лишившись надежд на пьедестал. Пятой же пришла Ольга Царёва.

Таким образом, имена призёров марафонской гонки были определены задолго до завершения забега. Оставалось понять, в какой именно последовательности девушки пересекут черту. И поначалу фаворитками выглядели Крупицкая и Кулешова, пусть на пару корпусов, но оторвавшиеся от Сориной. Временами казалось, будто Татьяна из последних сил держится за оппонентками и даже не помышляет о триумфе. Но то была иллюзия.

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На 48-м километре она поравнялась с визави, а на заключительном подъёме вырвалась вперёд и попыталась убежать от конкуренток. Но если Кулешова не выдержала высокий темп и немного отстала, то Крупицкая не только осталась в споре за золото, но уже на заключительном подъёме села в низкую стойку и вернула себе лидерство. И уже не отдала своего. На прямой Сорина отчаянно пыталась «растолкаться» и обогнать оппонентку, но сил не хватило. Разрыв между лыжницами составил лишь 0,4 секунды.

«Честно говоря, эмоций ярких нет, ещё не осознала. Пока пребываю в шоке. Последние два круга ехала первая почти постоянно. Девчонки не выходили (вперёд. — RT), боялась, что я на износ работаю, а им за мной легко. Когда идёшь первой, это всегда риск. Не знаешь, какое самочувствие у соперниц. Но рада, что грамотно отработала финиш. Пропустить Сорину — тактический ход… Всё вышло прекрасно», — сказала Крупицкая в эфире «Матч ТВ».

Эта победа позволила представительницы Санкт-Петербурга одержать первую победу на Спартакиаде и реабилитироваться за не самое удачное выступление на турнире. Ведь до этого она не имела в активе ни одной награды, а её лучшим результатом было четвёртое место в 20-километровом скиатлоне. Сорина же пусть и осталась без золота, но чётко дала понять, что продолжает набирать форму и уже способна сражаться с сильнейшими на регулярной основе.