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Крупицкая: рада, что грамотно отработала финиш

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Лыжница Евгения Крупицкая прокомментировала победу в масс-старте на 50 км на Спартакиаде сильнейших.
Крупицкая: рада, что грамотно отработала финиш
  • РИА Новости

«Я рада, что грамотно отработала финиш, это был тактический ход пропустить Сорину. Здесь специфический заезд на финал, и если хорошо накатывать за спиной, то всё получится», — заявила Крупицкая в эфире «Матч ТВ». 

Спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 35 минут 49,2 секунды. Второй пришла Татьяна Сорина с отставанием в +0,5 секунды. Третья — Анастасия Кулешова (+4,5)

Соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады завершились в Тюмени 18 февраля женским марафоном.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники готовились ко Всероссийской спартакиаде как к Олимпийским играм или чемпионату мира.

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