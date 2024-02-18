Вяльбе заявила, что лыжники готовились к Спартакиаде как к Олимпиаде
- РИА Новости
«Это был главный старт сезона, спортсмены готовились к нему как к Олимпиаде или чемпионату мира. Мы и в горы съездили. Есть и спортсмены, которые не совсем в той форме, в которой хотелось бы», — заявила Вяльбе РИА Новости.
Соревнования по лыжным гонкам в рамках Спартакиады завершатся в Тюмени 18 февраля женским марафоном.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.
Ранее победитель эстафеты на Спартакиаде сильнейших в составе сборной Татарстана Иван Горбунов заявил, что российский лыжный спорт даже в условиях изоляции показывает высокие результаты.