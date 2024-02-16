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Горбунов: стагнация в российских лыжах не наступит, пока есть Большунов

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Победитель эстафеты на Спартакиаде сильнейших в составе сборной Татарстана Иван Горбунов считает, что российский лыжный спорт даже в условиях изоляции показывает высокие результаты.
Горбунов: стагнация в российских лыжах не наступит, пока есть Большунов
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Мы не можем отстать от них. Потому что самый сильный лыжник мира Большунов бегает в нашей стране. На данный момент стагнация точно не наступит. Сейчас за ним все тянутся, все хотят его обыграть. Благодаря этому идёт прогресс. Мы не останавливаемся, а, наоборот, прибавляем», — цитирует Горбунова «Матч ТВ».

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.

Александр Большунов является трёхкратным олимпийским чемпионом. 27-летний лыжник в сезоне-2023/24 победил в 20 личных гонках подряд.

Ранее Большунов рассказал, что норвежские спортсмены ждут возвращения россиян на международные турниры.

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