Гуляев: хочется отметить победы Кулижникова, Алдошкиной и Смирнова

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев признался, что хотел бы видеть более высокие результаты в конькобежном спорте на Спартакиаде сильнейших.

«Разумеется, хотелось бы видеть более высокие результаты в конькобежном спорте, но хочется отметить победы Павла Кулижникова. Знал, что он показал ещё не всё, на что способен. Также достижения Екатерины Алдошкиной и победу Даниила Смирнова, пример которого доказывает, что нужно работать и можно даже в непростых условиях прогрессировать», — заявил Гуляев «Матч ТВ».

16 февраля Смирнов стал победителем Спартакиады сильнейших в конькобежном спорте на дистанции 1500 м. Его результат — 1 минута 48,84 секунды. Вторым стал Сергей Трофимов (1:49,24). Замкнул тройку лидеров Степан Чистяков (1:49,34).

Кулижников выиграл на дистанции 1000 м. Его результат — 1 минута 9,74 секунды.

Спартакиада сильнейших стартовала 8 февраля и завершится 18-го. Турниры в 16 видах спорта примут Краснодарский и Красноярский края, Тюменская, Свердловская и Челябинская области. В Спартакиаде участвуют российские и белорусские атлеты, среди которых разыграют 108 комплектов наград.

Ранее Даниил Алдошкин стал победителем масс-старта на Спартакиаде сильнейших.