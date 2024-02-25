Ступак: пишут иностранные спортсмены, но не могу сказать кто, чтобы у них не было проблем

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, что ей пишут иностранные спортсмены.

«Мне пишут, но я не могу сказать кто, дабы у людей не было проблем. Более того, мы общались, когда я была в Италии. подходили ко мне и говорили, что нас сильно не хватает, что у европейцев есть свои любимчики в России», — приводит слова Ступак Sport24.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 25 октября 2023 года продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь следующий сезон.

Ранее Большунов рассказал, что норвежские спортсмены ждут возвращения россиян на международные турниры.