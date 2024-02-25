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Ступак: пишут иностранные спортсмены, но не могу сказать кто, чтобы у них не было проблем

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Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, что ей пишут иностранные спортсмены.
Ступак: пишут иностранные спортсмены, но не могу сказать кто, чтобы у них не было проблем
  • РИА Новости

«Мне пишут, но я не могу сказать кто, дабы у людей не было проблем. Более того, мы общались, когда я была в Италии. подходили ко мне и говорили, что нас сильно не хватает, что у европейцев есть свои любимчики в России», — приводит слова Ступак Sport24.

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Ранее Большунов рассказал, что норвежские спортсмены ждут возвращения россиян на международные турниры.

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