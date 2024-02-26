В Тюмени обрушился трамплин после соревнований по сноуборду
- РИА Новости
Толпа людей собралась на краю трамплина после соревнований «Битва на Туре». Из-за большого количества людей конструкция провалилась.
«Никто не пострадал. Трасса для проведения соревнований соответствует стандартам и требованиям безопасности», — приводит слова пресс-службы отделения Федерации сноуборда России РИА Новости.
Также отмечается, что край трамплина был полым из-за технических требований для установки экрана.
Ранее на тренировочной базе в Подмосковье обвалилась крыша в здании с бассейном.