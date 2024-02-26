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В Тюмени обрушился трамплин после соревнований по сноуборду

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В Тюмени после соревнований по сноуборду обрушился трамплин, на котором находились люди.
В Тюмени обрушился трамплин после соревнований по сноуборду
  • РИА Новости

Толпа людей собралась на краю трамплина после соревнований «Битва на Туре». Из-за большого количества людей конструкция провалилась.

«Никто не пострадал. Трасса для проведения соревнований соответствует стандартам и требованиям безопасности», — приводит слова пресс-службы отделения Федерации сноуборда России РИА Новости.

Также отмечается, что край трамплина был полым из-за технических требований для установки экрана.

Ранее на тренировочной базе в Подмосковье обвалилась крыша в здании с бассейном.

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