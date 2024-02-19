На тренировочной базе в Подмосковье обвалилась крыша в здании с бассейном

В здании с бассейном для синхронного плавания на территории федеральной тренировочной базы в подмосковном Новогорске обвалилась крыша. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Министерства спорта России.

В ведомстве заявили, что в результате происшествия никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью спортсменов и персонала нет. Проводятся аварийные работы.

«Минспорт России и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры», — сказано в сообщении.

Ранее в детском саду в Челябинской области обвалилась крыша.