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На тренировочной базе в Подмосковье обвалилась крыша в здании с бассейном

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В здании с бассейном для синхронного плавания на территории федеральной тренировочной базы в подмосковном Новогорске обвалилась крыша. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Министерства спорта России.
На тренировочной базе в Подмосковье обвалилась крыша в здании с бассейном
  • Gettyimages.ru
  • © fabioderby

В ведомстве заявили, что в результате происшествия никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью спортсменов и персонала нет. Проводятся аварийные работы.

«Минспорт России и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры», — сказано в сообщении.

Ранее в детском саду в Челябинской области обвалилась крыша.

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