На тренировочной базе в Подмосковье обвалилась крыша в здании с бассейном
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В ведомстве заявили, что в результате происшествия никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью спортсменов и персонала нет. Проводятся аварийные работы.
«Минспорт России и руководство базы держат ситуацию на оперативном контроле, после выяснения всех обстоятельств случившегося будут приняты соответствующие меры», — сказано в сообщении.
Ранее в детском саду в Челябинской области обвалилась крыша.