Ардашев — о Гонке Легкова: Большунов просто играл с нами
- РИА Новости
«Я держался первой группы, но далековато отпустил Большунова и Червоткина. Чтобы догнать их, пришлось потратить много сил. Но, пока ехал за ними, сумел восстановиться. Ближе к финишу я видел, что Большунов очень свежий и он просто играет с нами», — приводит слова Ардашева «Матч ТВ».
23 февраля Большунов одержал победу в Гонке Легкова. Он также выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших. В нынешнем сезоне спортсмен победил во всех гонках Кубка России.
Ардашев пришёл на финиш со вторым результатом, отстав от победителя на 4,4 секунды.
Ранее Большунов прокомментировал слова Вероники Степановой в свой адрес.