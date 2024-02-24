Ардашев — о Гонке Легкова: Большунов просто играл с нами

Российский лыжник Сергей Ардашев высказался о победе Александра Большунова в масс-старте на 20 км свободным стилем в Гонке Легкова.

«Я держался первой группы, но далековато отпустил Большунова и Червоткина. Чтобы догнать их, пришлось потратить много сил. Но, пока ехал за ними, сумел восстановиться. Ближе к финишу я видел, что Большунов очень свежий и он просто играет с нами», — приводит слова Ардашева «Матч ТВ».

23 февраля Большунов одержал победу в Гонке Легкова. Он также выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших. В нынешнем сезоне спортсмен победил во всех гонках Кубка России.

Ардашев пришёл на финиш со вторым результатом, отстав от победителя на 4,4 секунды.

Ранее Большунов прокомментировал слова Вероники Степановой в свой адрес.