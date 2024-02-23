Большунов: после комментариев Степановой мне многие писали и извинялись за неё
- РИА Новости
Лыжница заявила, что он не хочет побеждать красиво, как она, а также выразила недовольство его «скучными» интервью.
«После комментариев Степановой мне многие писали и извинялись за её слова. Но я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен», — цитирует Большунова «Чемпионат».
Сегодня лыжник одержал победу в Гонке Легкова. Он также выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших. В нынешнем сезоне спортсмен победил во всех гонках Кубка России.
Ранее Большунов назвал себя своим главным соперником.