Большунов: после комментариев Степановой мне многие писали и извинялись за неё

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал слова Вероники Степановой в свой адрес.

Лыжница заявила, что он не хочет побеждать красиво, как она, а также выразила недовольство его «скучными» интервью.

«После комментариев Степановой мне многие писали и извинялись за её слова. Но я подумал, что не стоит тратить эмоции на человека, который мне совершенно не интересен», — цитирует Большунова «Чемпионат».

Сегодня лыжник одержал победу в Гонке Легкова. Он также выиграл пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших. В нынешнем сезоне спортсмен победил во всех гонках Кубка России.

Ранее Большунов назвал себя своим главным соперником.