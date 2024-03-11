Губерниев: я бы возглавил «Спартак», предложения поступают

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что возглавил бы «Спартак».

«Я бы «Спартак» возглавил, предложения поступают, но некогда мне. Надо ещё с лыжами да биатлоном разобраться. Да и телевидение не отпускает, держит, держит руку мою, держит. Так что, пока без меня, спартаковцы Москвы, сорян», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года.

34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее Каррера заявил, что сразу бы согласился на предложение вернуться в «Спартак».