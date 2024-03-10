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Каррера заявил, что сразу бы согласился на предложение вернуться в «Спартак»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что сразу бы согласился на предложение вернуться в стан красно-белых.
Каррера заявил, что сразу бы согласился на предложение вернуться в «Спартак»
  • РИА Новости

«Это обидное поражение после хорошей игры с «Зенитом». Если бы «Спартак» позвонил мне? Как бы я отказался, я бы сразу сказал да. «Спартак» навсегда в моем сердце», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Специалист в сезоне-2016/17 привёл «Спартак» к чемпионству. В октябре 2018 года совет директоров столичного клуба принял решение освободить итальянца от должности главного тренера.

Ранее «Спартак» проиграл «Факелу» в матче 20-го тура РПЛ.

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