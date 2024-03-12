Губерниев принял приглашение Степановой, звавшей его в домик в Малиновке

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на приглашение российской лыжницы Вероники Степановой.

«Девочки, спасибо, я согласен! Только носить буду вас! На руках! Ну и лыжи тоже. Уборка по расписанию», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Напомним, что комментатор выступил с критикой в адрес руководства ФЛГР после завала лыжниц на Спартакиаде учащихся.

В масс-старте, который прошёл 8 марта, произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена.

11 марта стало известно, что ФЛГР проведёт расследование после массового завала на Спартакиаде учащихся.

Ранее Степанова предложила «выселенному» Губерниеву жить в их с Фалеевой домике в Малиновке.