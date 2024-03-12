Оргкомитет чемпионата России опроверг запрет на проживание Губерниева в Малиновке

Директор Оргкомитета чемпионата России по лыжным гонкам Дмитрий Ермаков опроверг запрет на проживание спортивного журналиста Дмитрия Губерниева в Малиновке.

«В Малиновке физически невозможно расселить всех. Во время проведения соревнований тут занят весь частный сектор и все гостиницы в ближайшем посёлке. Был ли запрет на заселение Губерниева? Нет, конечно, это чушь какая-то. Каким образом федерация может повлиять на частную организацию, которая расселяет людей в коттеджи», — цитирует Ермакова ТАСС.

Напомним, что комментатор выступил с критикой в адрес руководства ФЛГР после завала лыжниц на Спартакиаде учащихся.

В масс-старте, который прошёл 8 марта, произошёл завал участниц из-за ледяной корки на трассе. В результате инцидента многие лыжницы оказались госпитализированы. Гонка была остановлена.

11 марта стало известно, что ФЛГР проведёт расследование после массового завала на Спартакиаде учащихся.

Ранее Степанова предложила «выселенному» Губерниеву жить в их с Фалеевой домике в Малиновке.