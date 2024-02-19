Экскурсия в сталеплавильный цех, операция Косторной и песня Валиевой с Mia Boyka: что обсуждают в мире фигурного катания

Участникам Спартакиады провели экскурсию по Магнитогорскому металлургическому комбинату, которая оставила у них неизгладимые впечатления. Алёна Косторная перенесла операцию на плече, а Алина Загитова, Александра Трусова и Евгения Медведева зажгли на фестивале «Влюблённые в фигурное катание». Команда Этери Тутберидзе объявила об исключении Камилы Валиевой из числа участников весеннего турне «Шоу чемпионов», а сама девушка записала совместный трек с певицей Мией Бойкой. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

«Влюблённые в фигурное катание»

14 февраля в Москве уже по традиции прошёл фестиваль «Влюблённые в фигурное катание». В этом году в нём не принимали участия топ-спортсмены сборной, так как через два дня им предстояло выступать на Спартакиаде, но, тем не менее, звёздных участников хватало. На лёд выходили чемпионы и призёры Олимпиад разных лет — Алина Загитова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Аделина Сотникова, Александра Трусова. Кроме того, порадовали публику номерами под живой вокал и юниоры — Алиса Двоеглазова, Маргарита Базылюк и Арсений Федотов.

Все программы были объединены одной идеей — поисками возлюбленной, на которые в самом начале фестиваля отправился Кацалапов. По пути Никита слушает музыку по радио — и именно под эти песни выступают остальные участники.

Классный номер поставили Медведева и Александр Энберт под песню «Позови меня с собой» в исполнении Анатолия Цоя. Евгения, хоть и не в первый раз выступает в дуэте, каждый раз удивляет совершенствованием своих парных навыков. В этот раз фигуристы решились на высокие поддержки и тодес — этот элемент, например, довольно тяжело даётся Алёне Косторной, о чём она говорила в интервью.

Вице-чемпионка Пхёнчхана выступила и сольно, показав, что и прыжки также не растеряла. Тройной сальхов в исполнении Евгении получился на загляденье.

Порадовала прыжками и Трусова, которая выступила с двумя совсем не похожими номерами. Под песню «Ты не такой» Юлианы Карауловой она предстала лёгкой и воздушной, а вот постановка под композицию Zivert «Выживут человеки», напротив, была пронизана сложными эмоциями. И там, и там Александра прыгнула тройной лутц и двойной аксель.

У Загитовой прыжки не заладились, но это не смазало впечатления от её пластичного катания. Кроме того, олимпийская чемпионка успешно заигрывала с публикой, которая не осталась равнодушной и завалила фигуристку мягкими игрушками. Алина каталась под один из главных хитов последних месяцев «Зима в сердце», а в финале шоу вновь оказалась вместе с Zivert. В прошлом году Загитова пела песню Credo вместе с артисткой, а на этот раз ограничилась работой на льду.

А завершился фестиваль проникновенным номером Кацалапова и Синициной, которые, наконец, нашли друг друга.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов

© пресс-служба Москомспорта

Шоу для Валиевой

В фестивале ко Дню влюблённых в связи с решением CAS не принимала участия Камила Валиева. Не выступит воспитанница Этери Тутберидзе и в турне своего тренера «Шоу чемпионов» весной. Вместо дисквалифицированной спортсменки на лёд выйдет Александра Трусова. Впрочем, организаторы постарались не акцентировать внимание на факте замены, подчеркнув, что вице-чемпионка пекинской Олимпиады всегда оставалась частью #TeamTutberidze.

«Спортсменка пропустила прошлогодний тур из-за несовпадения свободных дней в её графике с датами нашего шоу. В этом же году всё сошлось, и мы рады сообщить вам, что Александра примет участие во всех городах тура», — сообщается в Telegram-канале шоу.

Сама Трусова рассказала, что к гастролям поставит как минимум один новый номер, но пока не обсуждала это с Тутберидзе.

Между тем, организаторы других ледовых постановок — Татьяна Навка и Илья Авербух — пока не отказываются от сотрудничества с Валиевой и ждут разъяснения от антидопинговых органов и Федерации фигурного катания на коньках России, в каких именно показательных выступлениях она сможет принимать участие.

«На данный момент мы с Камилой не общались. Должна быть консолидированная позиция. Никто не понимает точные правила. Но, безусловно, Камила будет востребована на различных мероприятиях. Я с удовольствием увижу её в своих ледовых шоу», — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

Олимпийская чемпионка Турина также отметила, что с радостью примет Валиеву в своих шоу, тем более, что Камила была задействована практически во всех ледовых спектаклях Навки в прошлом году.

«Новой информации нет. Валиева точно сможет выступать в шоу, просто нужно удостовериться, дождаться подтверждения от соответствующих инстанций — где, когда и при каких условиях. То, что она будет выступать, — сто процентов», — заявила Навка.

А пока фигурное катание в различных его проявлениях для Камилы недоступно, она делает первые шаги в других направлениях. Так, недавно девушка стала участницей шоу о путешествиях в формате квеста «Маршрут на двоих». А в конце апреля выйдет её совместный трек с певицей Mia Boyka. Песня будет в стиле «современной детской считалочки».

Камила Валиева

РИА Новости

© Александр Вильф

Экскурсия на завод

Турнир по фигурному катанию на Спартакиаде проходил в Магнитогорске, и организаторы очень ответственно подошли к встрече участников соревнований. Так, в аэропорту спортсменов ждали музыкальный ансамбль и угощение в виде конфет с предсказаниями. А в гостиничных номерах каждого фигуриста помимо сувениров — ручки, календаря, монетки и книги о городе — оказались их собственные фотографии в рамках, что очень понравилось каждому.

Конечно же, не обошлось и без экскурсии на один из главных символов города — металлургический комбинат. Спортсмены побывали там за день до старта соревнований и остались под большим впечатлением. «Эмоции крутые», — заявил, в частности, Матвей Ветлугин.

Фигуристам выдали спецодежду — именные красные куртки, синие штаны и белые каски с эмблемой завода — и показали этапы плавильного производства.

«Видел это в первый раз. Было круто. Прочувствовал себя в новой профессии. Буду детям рассказывать, как я работал на комбинате, варил сталь», — поделился Глеб Лутфуллин.

А как признался Иван Букин, к поездке на завод у фигуристов было настороженное отношение, но в итоге они узнали много нового и ни капли не пожалели о том, что побывали на производстве.

«Для нас это было что-то новое, необычное. Мы получили какой-то очень интересный опыт, очень интересные эмоции. Там огромные пластины, которые весят по 12 тонн, их раскатывают в огромных машинах. Это было так интересно! Нас одели в заводскую одежду, мы почувствовали себя как настоящие люди, которые занимаются такой сложной работой. Мы узнали интересный факт: завод не останавливается ни на секунду! Всё время работает, каждый день, каждую ночь», — рассказал спортсмен в эфире Первого канала.

Операция Косторной

А пока большинство топ-фигуристов боролись за медали Спартакиады Алёна Косторная перенесла операцию на плече. В своём Telegram-канале спортсменка подробно рассказала о подготовке и послеоперационном периоде. В частности, она призналась, что волновалась перед процедурой и даже в шутку назвала себя «очковым пингвином».

Также она призналась, что через несколько часов после хирургического вмешательства не могла пошевелить левой рукой, а её пальцы отекли «до размеров кисти здоровой руки». Это сначала вызвало у фигуристки панику, но потом она вспомнила о предыдущей операции на бедре, когда «было хуже» — и успокоилась. Однако первая ночь после операции всё равно выдалась непростой.

«Просыпаюсь в 2 часа от нереальной боли, как будто в плечо вонзили лезвия и крутят ими, пытаясь проковырять дыру. Позвала медсестру, и мне вкололи обезбол, страдала я ещё около 20 минут, как только лекарство сработало, сразу полегчало, и снова провалилась в сон», — написала Косторная.

Наутро спортсменка уговорила врача выписать её и уже через несколько часов вместе с мужем и партнёром Георгием Куницей приехала на каток. Естественно, о тренировках речи пока не идёт: полноценная нагрузка Алёне противопоказана примерно на полгода. Хотя, если вспомнить, как быстро фигуристка начала работу после операции на бедре вопреки советам врачей, можно усомниться, что на этот раз она сможет в точности соблюсти все рекомендации.

Между тем, в эти дни на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой появилось интервью Косторной, в котором она раскрыла некоторые подробности своего последнего расставания с Этери Тутберидзе.

«Я всегда думала: вот мне будет 18, я попаду на Олимпиаду (ну, я надеялась) — и всё, я закончу. Может, помогать, ставить программы — и всё. Но сначала я сломала одну руку… Прошёл чемпионат России, уже Олимпиада, мне сняли гипс. Я выхожу на лёд, на третий день захожу в прыжок — и ломаю левую руку. Загипсовали, через три-четыре дня выхожу на лёд, и в конце тренировки тренеры мне сообщают: «Ты поломанная-переломанная, работать не хочешь, не желаешь, нас ни во что не ставишь, мы с тобой больше работать не будем». Типа всё: мы тебя выгоняем», — поделилась Алёна.

Новый «Русский вызов»

Сезон в фигурном катании ещё не завершён, впереди у спортсменов два развлекательных старта, не лишённых и спортивного азарта — Кубок Первого канала и «Русский вызов». В этом году турнир шоу-программ пройдёт по обновлённому регламенту. Если в прошлом сезоне номера участников не были ограничены определённой тематикой, то на этот раз они должны отражать многообразие исторических и культурных традиций России. Как отмечают организаторы, идеи могут основываться на литературе, музыке, кино и других видах искусства.

Условия участия прежние — чемпионы мира и обладатели золота Игр допускаются без отбора, остальные должны подать заявку для рассмотрения жюри. Всего же будет 18 участников.

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Для спортсменов, не обладающих титулами, дающими прямую путёвку на шоу, отбор выглядит непростой задачей. Во-первых, конкурс может оказаться весьма велик, да и идеи программ многим предстоит в экстренном порядке пересматривать, так как новые правила появились только на прошлой неделе. В частности, об этом заявил двукратный чемпион России и победитель Спартакиады Евгений Семененко.

«Я готовил номер, но… затем обновили регламент и теперь придётся думать новое. Будет интересно посмотреть, это не мешает. Но кататься я тоже буду, это же фигурное катание, а не футбол», — сказал фигурист.

Между тем Иван Букин положительно высказался об ограничениях по тематике. Он отметил, что это послужит более объективным оценкам со стороны арбитров.

«Когда ты катаешь обязательный танец, сразу видно уровень спортсмена, для того он и был создан, чтобы было проще разбираться, кто и как катается. Они всегда достаточно сложные, много есть разных нюансов.

Мне кажется, что будет определённая тема, все будут в ней катать, и будет понятно, кто недожал, кто пережал. Я думаю, что для судей, для результата это более понятно, чем когда ты можешь взять любую музыку. Она кому-то нравится, кому-то не нравится, возникают субъективные моменты. Их чуть-чуть сузили, и это прекрасно», — цитирует трёхкратного чемпиона страны «Чемпионат».