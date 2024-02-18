Роднина допустила, что у Валиевой может больше не быть шанса стать олимпийской чемпионкой

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила шансы Камилы Валиевой стать олимпийской чемпионкой.

«Мы отстранены и неизвестно, примут ли фигуристы участие в 2026 году. Допускаю мысль, что у Валиевой может больше не быть шанса стать олимпийской чемпионкой», — цитирует Роднину «РБ Спорт».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Ранее Татьяна Навка заявила, что Валиева сможет выступать в её шоу.