Косторная перенесла операцию на плече
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- © Maksim Konstantinov
«Меня прооперировали ещё вчера. Всё хорошо», — написала Косторная.
Из-за операции Косторная и Куница были вынуждены сняться со Спартакиады сильнейших.
В комментарии для ТАСС спортсменка отметила, что до полной нагрузки на плечо должно пройти до полугода.
Косторная и Георгий Куница встали в пару в начале 2023 года. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.
Ранее Косторная заявила, что они с Куницей не выступят на чемпионате России по прыжкам.