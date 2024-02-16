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Косторная перенесла операцию на плече

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Российская фигуристка Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, успешно перенесла операцию на плече.
Косторная перенесла операцию на плече
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Меня прооперировали ещё вчера. Всё хорошо», — написала Косторная.

Из-за операции Косторная и Куница были вынуждены сняться со Спартакиады сильнейших.

В комментарии для ТАСС спортсменка отметила, что до полной нагрузки на плечо должно пройти до полугода.

Косторная и Георгий Куница встали в пару в начале 2023 года. На чемпионате России в Челябинске фигуристы по сумме двух программ набрали 200,15 балла и заняли предпоследнее, девятое место.

Ранее Косторная заявила, что они с Куницей не выступят на чемпионате России по прыжкам.

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