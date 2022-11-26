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Буянова — о восстановлении Косторной: она вышла раньше, чем надо

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова высказалась о восстановлении Алёны Косторной после операции.
Буянова — о восстановлении Косторной: она вышла раньше, чем надо
  • globallookpress.com
  • © Darryl Dyck/Keystone Press Agency

«Операция была непростая, соответственно, все последствия непростые. Но она такой боец! Она просила это не говорить, чтобы врачи не слышали, но, конечно, она вышла раньше, чем надо. Но то, что она пытается, что она пробует — она молодец», — цитирует Буянову «Чемпионат».

6 сентября 19-летняя фигуристка перенесла операцию на травмированном бедре. Косторная главных успехов добилась под руководством Этери Тутберидзе. Она выиграла финал Гран-при сезона-2019/20 и чемпионат Европы. В настоящее время спортсменка тренируется в группе Буяновой.

Ранее Косторная рассказала, почему покинула группу тренера Этери Тутберидзе.

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