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Косторная рассказала, почему ушла от Тутберидзе

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Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная рассказала, почему покинула группу тренера Этери Тутберидзе.
Косторная рассказала, почему ушла от Тутберидзе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Условиями возвращения были — тройной аксель и перестать отвечать тренерам. Нужно было переступать через свою гордыню. Когда поняла, что не получается попасть в состав сборной, то решили разойтись», — сказала Косторная на YouTube-канале «Без воды».

В первый раз Алёна ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году. Сезоном ранее она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при.

После неудачного постковидного сезона фигуристка вернулась к Тутберидзе, но через год снова покинула группу. 

В настоящий момент Алёна тренируется под руководством Елены Буяновой. Из-за травмы она пропустит предстоящий чемпионат России.

Ранее Александра Трусова отказалась отвечать на вопрос, почему у неё нет нашивки Первого канала.

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