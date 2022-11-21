Косторная рассказала, почему ушла от Тутберидзе
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«Условиями возвращения были — тройной аксель и перестать отвечать тренерам. Нужно было переступать через свою гордыню. Когда поняла, что не получается попасть в состав сборной, то решили разойтись», — сказала Косторная на YouTube-канале «Без воды».
В первый раз Алёна ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году. Сезоном ранее она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при.
После неудачного постковидного сезона фигуристка вернулась к Тутберидзе, но через год снова покинула группу.
В настоящий момент Алёна тренируется под руководством Елены Буяновой. Из-за травмы она пропустит предстоящий чемпионат России.
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