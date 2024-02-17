Тарасова поддержала решение Валиевой выпустить песню

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что российская фигуристка Камила Валиева выпустит совместный трек с певицей Мией Бойко.

«Поддерживаю Камилу! Она талантливая девочка. Пробует себя, ищет то, чем будет заниматься. У неё есть голос! У многих наших фигуристок есть голос», — цитирует Тарасову «СЭ».

26 апреля выйдет фит фигуристки и певицы.

Трек будет в стиле современной детской считалочки. К выходу песни планируют выпустить лимитированную серию детских настольных игр и мини-приложение VK.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Ранее Тарасова отреагировала на решение фигуриста Александра Самарина завершить карьеру.