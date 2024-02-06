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Сотникова и Базылюк пополнили список участников шоу «Влюблённые в фигурное катание»

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Стал известен новый состав участников романтического фестиваля 2024 года — «Влюблённые в фигурное катание».
Сотникова и Базылюк пополнили список участников шоу «Влюблённые в фигурное катание»
  • Gettyimages.ru

Зрители увидят выступления Аделины Сотниковой, Артура Даниеляна, Арсения Федотова, Маргариты Базылюк, Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирёва.

Музыкальную программу расширят выступления группы «Моя Мишель», певицы Юлианны Карауловой и музыканта LYRIQ.

Программа фестиваля включает в себя выступления Алины Загитовой, Алексея Ягудина, Александры Трусовой, Евгении Медведевой, Александра Энберта, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Сопровождать номера спортсменов будут артисты — Zivert, Рой Джонс — младший, TSOY, Эдгар Акопян и Вахтанг.

Шоу состоится 14 февраля на «ЦСКА Арене».

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова не выступит на шоу «Влюблённые в фигурное катание» из-за травмы.

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