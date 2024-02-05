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Щербакова не выступит на шоу «Влюблённые в фигурное катание» из-за травмы

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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова из-за травмы не сможет выступить на шоу «Влюблённые в фигурное катание».
Щербакова не выступит на шоу «Влюблённые в фигурное катание» из-за травмы
  • РИА Новости

«Анна действительно пропустит фестиваль в этом году в связи с полученной травмой. Мы желаем ей скорейшего возвращения на лёд», — цитирует пресс-службу шоу РИА Новости. 

Шоу состоится 14 февраля на «ЦСКА Арене».

В программу мероприятия также войдут выступления лучших фигуристов страны и мира, среди которых одиночники Алина Загитова, Алексей Ягудин, Александра Трусова, Евгения Медведева, а также пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Ранее в пресс-службе Москомспорта сообщили, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший примет участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание».

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