Щербакова не выступит на шоу «Влюблённые в фигурное катание» из-за травмы

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова из-за травмы не сможет выступить на шоу «Влюблённые в фигурное катание».

«Анна действительно пропустит фестиваль в этом году в связи с полученной травмой. Мы желаем ей скорейшего возвращения на лёд», — цитирует пресс-службу шоу РИА Новости.

Шоу состоится 14 февраля на «ЦСКА Арене».

В программу мероприятия также войдут выступления лучших фигуристов страны и мира, среди которых одиночники Алина Загитова, Алексей Ягудин, Александра Трусова, Евгения Медведева, а также пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов.

Ранее в пресс-службе Москомспорта сообщили, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший примет участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание».