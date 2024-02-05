Щербакова не выступит на шоу «Влюблённые в фигурное катание» из-за травмы
- РИА Новости
«Анна действительно пропустит фестиваль в этом году в связи с полученной травмой. Мы желаем ей скорейшего возвращения на лёд», — цитирует пресс-службу шоу РИА Новости.
Шоу состоится 14 февраля на «ЦСКА Арене».
В программу мероприятия также войдут выступления лучших фигуристов страны и мира, среди которых одиночники Алина Загитова, Алексей Ягудин, Александра Трусова, Евгения Медведева, а также пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов.
Ранее в пресс-службе Москомспорта сообщили, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший примет участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание».