Боксёр Рой Джонс выступит с песней на шоу «Влюблённые в фигурное катание»

В пресс-службе Москомспорта сообщили, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший примет участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание».

«Идея выступления под наш трек кажется мне очень крутой. Я думал, что песня больше подходит для тренировок в зале или спарринга в ринге из-за её агрессивности, но ребята решили рискнуть и сделать номер. Получится очень интересно, скоро сможем оценить», — сказал Рой Джонс-мл.

Боксёр выступит на одной сцене с певцом TSOY и скрипачом Эдгаром Акопяном. Они исполнят совместную песню «Будь первым». Фестиваль состоится 14 февраля на «ЦСКА Арене».

В программу мероприятия также войдут выступления лучших фигуристов страны и мира, среди которых одиночники Алина Загитова, Алексей Ягудин, Александра Трусова, Евгения Медведева, Александр Энберт, а также пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

На счету боксёра 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.

Ранее сообщалось, что Рой Джонс хочет $10 млн за бой с Фёдором Емельяненко.