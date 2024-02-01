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Боксёр Рой Джонс выступит с песней на шоу «Влюблённые в фигурное катание»

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В пресс-службе Москомспорта сообщили, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс — младший примет участие в шоу «Влюблённые в фигурное катание».

«Идея выступления под наш трек кажется мне очень крутой. Я думал, что песня больше подходит для тренировок в зале или спарринга в ринге из-за её агрессивности, но ребята решили рискнуть и сделать номер. Получится очень интересно, скоро сможем оценить», — сказал Рой Джонс-мл.

Боксёр выступит на одной сцене с певцом TSOY и скрипачом Эдгаром Акопяном. Они исполнят совместную песню «Будь первым». Фестиваль состоится 14 февраля на «ЦСКА Арене».

В программу мероприятия также войдут выступления лучших фигуристов страны и мира, среди которых одиночники Алина Загитова, Алексей Ягудин, Александра Трусова, Евгения Медведева, Александр Энберт, а также пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.

На счету боксёра 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений. 

Ранее сообщалось, что Рой Джонс хочет $10 млн за бой с Фёдором Емельяненко.

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