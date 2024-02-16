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Команда Тутберидзе: Трусова являлась и является членом Team Tutberidze

Трусова заменит Валиеву в шоу Тутберидзе

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Российская фигуристка Александра Трусова выступит в шоу Этери Тутберидзе.
Команда Тутберидзе: Трусова являлась и является членом Team Tutberidze
  • globallookpress.com
  • © Alexey Belkin/Business Online

«Александра Трусова являлась и является членом команды #TeamTutberidze. В этом году всё сошлось, и мы рады сообщить вам, что Александра примет участие во всех городах тура», — говорится в сообщении команды.

Трусова является серебряным призёром Олимпиады в Пекине. Она также является бронзовым призёром первенства планеты и обладательницей серебра чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что команда Тутберидзе исключила Валиеву из состава участников весенних шоу.

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