Команда Тутберидзе: Трусова являлась и является членом Team Tutberidze
Трусова заменит Валиеву в шоу Тутберидзе
- globallookpress.com
- © Alexey Belkin/Business Online
«Александра Трусова являлась и является членом команды #TeamTutberidze. В этом году всё сошлось, и мы рады сообщить вам, что Александра примет участие во всех городах тура», — говорится в сообщении команды.
Трусова является серебряным призёром Олимпиады в Пекине. Она также является бронзовым призёром первенства планеты и обладательницей серебра чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что команда Тутберидзе исключила Валиеву из состава участников весенних шоу.