Рэп Галлямова, падение Костылевой и ошибки Туктамышевой: что обсуждали после командного турнира на ЧР по прыжкам

Дмитрий Козловский восхитился самоуверенностью юных Льва Лазарева и Маргариты Базылюк, а Александр Галлямов на пресс-конференции исполнил хип-хоп о первенстве и поздравил коллегу с успехом. Татьяна Мишина объяснила ошибки Елизаветы Туктамышевой повреждением ноги, а упавшая в последнем раунде Елена Костылева избежала серьёзной травмы. Что обсуждали после командного турнира чемпионата России по прыжкам — в материале RT.

«Это было так круто, что просто завораживало»

Командные состязания в рамках чемпионата России по прыжкам никого не оставили равнодушными. Коллективы Дмитрия Козловского и Александра Галлямова до последнего сражались за победу и определили сильнейших лишь по итогам заключительного раунда. А зрители стали свидетелями огромного количества сложных и красивых элементов.

Неудивительно, что и капитаны остались в восторге от соревнований. Так, глава «синих» Козловский назвал их цельными и последовательными.

«Присутствовало самое главное — напряжение до последнего тура. Мы прекрасно понимали, что у нас есть шансы выиграть, продумали хорошую стратегию выступления, сделали ставку на последний раунд, выставив своих самых сильных атлетов. Это оправдалось», — заявил фигурист.

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Отвечая на вопрос об MVP команды, Козловский выделил юных Льва Лазарева и Маргариту Базылюк. И это абсолютно справедливо, ведь 12-летняя девочка, накануне сенсационно взявшая золото женского первенства, существенно пополнила общую копилку. Мальчику же выпало выступать последним, но он справился.

«Это было так круто, что просто завораживало. Настолько спокойно выходили и всё делали. Маргарита уверена в себе, у неё отсутствуют какие-либо сомнения. А Льву выпала тяжёлая роль закрывать выступление нашей команды. Думаю, он прекрасно слышал баллы, понимал, что от него зависит, но вышел, собрался и сделал всё по максимуму», — добавил капитан.

Отметил он и потерпевших обидное поражение «красных». По его заверению, они сделали всё, чтобы интрига держалась до самого конца.

«Ребята работали, напрягались и не давали нам абсолютно никакой надежды на то, что турнир пройдёт максимально легко и ненапряжно. Мне кажется, это сформировало единое цельное восприятие, которому сопутствовал настоящий соревновательный дух», — подчеркнул фигурист.

Правда, у него самого после одного из прыжков возникли вопросы к Аделии Петросян. Он даже попросил судей посмотреть повтор на предмет недокрута. В итоге они согласились со спортсменом.

Наконец, Дмитрия не могли не спросить о его четверных выбросах вместе с Александрой Бойковой. Он признался, что инициатива в данном случае исходит от неё. По словам фигуриста, этот элемент слишком опасен и только партнёрша должна решать, готова ли брать на себя риск. При этом он посетовал на его низкую «стоимость».

«Потому что риск для здоровья и делать его нельзя. Так это объясняет, в частности, ISU, и многие об этом говорят, в том числе мой бывший тренер: данные элементы исполнять нельзя. Но есть же и обратная сторона. Мы делаем их всего один час на этом турнире. В 09:30 утра Саша выходила и крутила четверной выброс. Не убивалась, нормально поднималась. На командном она два раза упала с этого выброса, встала, пошла на третий — здесь нет ничего такого. Вопрос в том, может спортсмен или нет. Идёт такое искусственное ограничение. Это как если бы в теннисе запретили подавать свыше 150 км/ч, поскольку ты можешь порвать себе плечо. То же самое», — подытожил Козловский.

«Димон, это было эпично. Позволь, тактично обниму»

А вот его визави Галлямов, несмотря на итоговое поражение, на пресс-конференции обратил на себя даже большее внимание, чем коллега. Сев за стол, он неожиданно исполнил хип-хоп о турнире.

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«Спасибо оргам за событие,

Спасибо всем, кто был на льду,

Спасибо за турнир-открытие,

Совсем слов нет, не могу

Сказать, как это было классно —

Смотреть и прыгать, чубчик рвать,

Писать в телегу, что не очень безопасно,

Осталось лишь одно сказать.

Ребята, я сейчас не приду,

Димон, это было эпично.

Позволь, тактично обниму».

У сидящего рядом Козловского тут же попросили оценить выступление коллеги, но тот, немного смутившись, заявил, что любит другую музыку.

«Уверен, это точно не моё. Поскольку я не очень разбираюсь в этой культуре, оценивать мне сложно, а скорее даже невозможно. Одно дело — слушать, другое — быть в теме. Ты в этом разбираешься, интересуешься, понимаешь, как данная музыка творится и меняется. А я просто вольный слушатель, деталей не знаю», — ответил спортсмен.

Зато капитаны полностью сошлись в оценке чемпионата. Галлямов тоже отметил царившую до последнего раунда интригу.

«На предыдущем первенстве России было довольно сложно предугадать, как каждый прыгнет этот каскад из пяти прыжков, это сложно исполнять, как бывший одиночник могу сказать. Действительно приятный турнир, быть капитаном команды — большая честь. Было обидно, что такое падение вышло у Елены Костылевой. Надеюсь, у неё всё будет хорошо», — заявил Галлямов.

Он даже в шутку порадовался за оппонентов, напомнив, что прежде на соревновании брали верх исключительно «красные», а теперь их гегемония прервана.

С музыкальной точки зрения Галлямов обратил внимание на себя ещё на льду, когда во время его проката с Анастасией Мишиной заиграл трек известного музыканта Pharaon. По признанию фигуриста, он сам попросил включить её у диджея.

«У него вчера был концерт, я не пошёл: сегодня выступать. Под вечер решил, что лучше спокойно отдохну. Лучше сам буду кататься, а он на всю арену играть. Думаю, Настя с удовольствием в следующий раз станет капитаном. Девочки помогали надевать кофты на ребят, в следующий раз тоже поможем им», — пошутил Александр.

Небольшой ложкой дёгтя стало только недопонимание по регламенту. В четвёртом раунде, в котором исполнялись каскады, Арсений Федотов и Софья Муравьёва сделали две комбинации с акселем вместо одной, вследствие чего недосчитались баллов.

«Критерии были в том году и в этом почти одинаковые, жаль, не все следили за регламентом... Все молодцы, все старались, кого-то выделить сложно. Обидно, что девочки немножко не смогли раскрыться, думаю, к следующему чемпионату подготовятся лучше, будут знать правила, чтобы не ошибиться. Я всех похвалил, поздравил», — подчеркнул он.

Также вопросы вызвало отсутствие привычных названий у коллективов. По информации СМИ, изначально они получили наименования «Пламенный лёд» и «Северный ветер», но в итоге организаторы по неизвестным причинам отказались от этой идеи.

«У меня лично были мысли по названиям, но перед началом нам сказали: будут команды Галлямова и Козловского. Я немного удивился, ведь на другом командном турнире имелись названия «Красная машина», «Время первых». Думал, и здесь так будет», — добавил Галлямов.

«На повторе мы видели, как у неё выгнулась рука»

К сожалению, после окончания первенства обсуждали не только красивые прыжки, но и жесточайшее падение Костылевой. Она рухнула с четверного сальхова и сильно ударилась локтем. Девушка в слезах подъехала к тренеру, и ей тут же заморозили сустав. Несмотря на произошедшее, она сделала ещё одну попытку, но опять не добилась успеха. В результате Елена получила всего 7,8 балла, что и не позволило «красным» победить.

По окончании турнира, здоровья ей пожелал не только Галлямов, но и капитан соперников Козловский.

«В самом конце была очень неприятная эмоция, связанная с переживаниями за Лену Костылеву, которая показывала стабильный и высокий уровень исполнения, надёжности элементов. Но что-то не получилось, особенно в моменте, когда она тяжело упала. На повторе мы видели, как у неё выгнулась рука, и, конечно, на самом деле это было максимально напряжённо», — посетовал фигурист.

Однако серьёзной травмы, кажется, удалось избежать. Вечером на странице спортсменки в социальных сетях появилось сообщение, что она отделалась ушибом. А чуть ранее её мама уточнила, что обследование дочери пока не провели.

Не сумела порадовать и опытнейшая Елизавета Туктамышева, которая во втором раунде упала с лутца и допустила помарку на выезде с флипа.

«На шоу лучше получалось. Действительно волнительно. Это не то чтобы возвращение — думаю, оно будет намного удачнее, чем эти попытки. Но всё равно круто быть здесь и чувствовать соревновательный адреналин», — посетовала Императрица.

Зрители всё равно остались довольны появлением фигуристки и встретили её выход на лёд овацией. Отметила это и комментировавшая соревнования Татьяна Тарасова.

«У неё была небольшая ошибочка. Всё равно участие Лизы очень важно для всех. Зал пребывал в восторге, когда объявили её имя. Я была рада её видеть. Реально ли восстановить тройной аксель за пару недель? Видимо, нет, она его не показала», — оценила заслуженный тренер.

К тому же позже выяснилось, что нормально подготовиться ей помешало повреждение ноги.

«Лиза случайно упала с лутца, а это её коронка. Когда она решила готовиться к турниру, то усиленно тренировалась. В последний момент небольшая травма помешала ей. Она же не программу шла катать, знала, что будет делать. Падение обидное, но случайное. Лизе хочется участвовать, в ней ещё сидит соревновательный дух борьбы», — рассказала один из её тренеров Татьяна Мишина.

Между тем другая именитая одиночница, Камила Валиева, попробовала себя в журналистике. Изначально она должна была участвовать в чемпионате, но отказалась. Зато в дни проведения первенства она взяла интервью для Первого канала у Никиты Нагорного, Вика Уайлда и Марии Ласицкене. В частности, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в беседе с ней признался, что с интересом следит за фигурным катанием.

«Большая честь — присутствовать на турнире, который стал больше как шоу-программа, но при этом привлекает зрителей. Мне как атлету очень любопытно, когда можно разделить спорт на интересные моменты и провести чемпионат по прыжкам. Есть ли у меня любимчики в фигурном катании? Нет! Не скажу!» — отметил он.

Валиева не только общалась с коллегами, но и была ведущей соревнования. Любопытно, что её работу высоко оценила даже бывшая фигуристка Лина Фёдорова, после завершения карьеры ушедшая как раз в журналистику.

«Она прекрасно ведёт и говорит. Мне нравится, как она работает с микрофоном. И точно не надо сравнивать её со мной или профессиональными ведущими. Я журфак всё же оканчивала, пока девчонки учили четверные и медали для страны завоёвывали», — отметила Фёдорова.