Время молодёжи: Федотов и Базылюк стали чемпионами России по прыжкам, Осокина и Грицаенко выбили обе лучшие пары страны

Елизавета Осокина и Артём Грицаенко стали чемпионами России по прыжкам на льду. По ходу турнира подопечные Павла Слюсаренко обыграли и экс-чемпионов мира Анастасию Мишину — Александра Галлямова, и их вечных соперников Александру Бойкову — Дмитрия Козловского. У мужчин первенствовал Арсений Федотов, вслед за ним расположились Иван Попов и Лев Лазарев, а ни один из призёров последнего ЧР по фигурному катанию не добрался до финала. В женском турнире настоящую сенсацию преподнесла 12-летняя Маргарита Базылюк, которая более чем на 12 баллов опередила Аделию Петросян, а по окончании соревнований исполнила уникальный каскад из двух четверных прыжков. Третье место досталось Елене Костылевой.

Крах фаворитов

Чемпионат России по прыжкам проходит лишь второй раз в истории, а соревнования спортивных пар в него были включены впервые. Год назад дуэты выступали только в рамках командного первенства, а теперь они разыграли отдельные награды.

Первый раунд турнира не принёс особых сюрпризов, и все фавориты спокойно его преодолели, а вот полуфинал получился по-настоящему горячим. В первом из них Анастасии Мишиной и Александру Галлямову противостояли Елизавета Осокина и Артём Грицаенко. Чемпионы России и победители квалификации не смогли безупречно исполнить свои попытки: секвенция из тройного сальхова и двойного акселя была хороша, как и подкрутка, а вот на выезде с выброса партнёрша слегка зацепила лёд второй ногой.

Именно эта маленькая помарка стоила воспитанникам Тамары Москвиной места в финале, потому что соперники себе оплошностей не позволили и набрали на 0,1 балла больше.

Второй полуфинал за явным преимуществом выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которым противостояли Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

Финальный поединок начался с выступления Осокиной и Грицаенко, но такое же безупречное исполнение, как в предыдущем раунде, им не удалось. Партнёрша исполнила только два оборота на сальхове в каскаде, и ребята уже весьма расстроенными ожидали прыжков соперников, предполагая поражение. Но не выдержали нервы и у двукратных чемпионов России: Бойкова завалила сразу два прыжка в каскаде, и без элемента рассчитывать на золото им уже было сложно. Поэтому спортсмены решили пойти ва-банк. За короткое время партнёрша надела специальную накладку, которую используют на тренировках для смягчения падений, и стало понятно, что пара будет пытаться исполнить четверной выброс.

Первая попытка была довольно хорошей, но всё-таки Александра не успела раскрыться и выехать. Со второго захода фигуристка упала, а больше попыток регламент уже не позволял. В ожидании оценок спортсмены попытались сделать элемент ультра-си ещё раз — но вновь неудачно. При этом ребята вовсе не расстроились из-за проигрыша, так как, по их словам, выступали в первую очередь в своё удовольствие. К тому же Бойкова в субботу праздновала 22-летие.

«Хотелось в свой день рождения сделать четверной выброс и порадовать зрителей. На тренировках выезжали неоднократно, это спокойно воспринимается, но сегодня не получилось. Надеюсь, завтра всё получится. Изначально планировали четверной в финале. Хотели ещё каскад риттбергер — дупель — дупель, но перед финалом тренеры сказали делать сальхов — дупель — дупель. Перестраиваться надо. Видимо, не перестроилась», — отметила Александра.

Таким образом, золото досталось Осокиной и Грицаенко, которые оказались шокированы результатом. По словам партнёра, они даже не ожидали пройти Мишину и Галлямова в полуфинале.

«На что потратим миллион? Его ещё попилить надо. Сначала попилим, потом решим. Воспринимаем ли это как серьёзный турнир? Мы не знаем. По крайней мере я не понимаю. Я до сих пор ещё после полуфинала не очухался, а мы сидим на пресс-конференции и обсуждаем миллионы», — со смехом заявил Артём.

Молодость против опыта

В мужской сетке тоже не обошлось без неожиданностей. Так, до финального раунда не добрался ни один из призёров чемпионата страны по фигурному катанию, который прошёл в декабре. Более того, Владислав Дикиджи и Пётр Гуменник завершили борьбу ещё в четвертьфинале. Обладатель серебра блестяще исполнил четверной лутц, но затем упал с квад-сальхова, а потом ещё и с помаркой приземлил тройной аксель в секвенции. Его соперник Лев Лазарев со своими квадами справился без проблем, да и каскад из четверного лутца и тройного тулупа был близок к идеальному, так что вопросы о победителе в этой дуэли не стояли.

Гуменник, в свою очередь, проиграл Николаю Колесникову, так и не исполнив без помарок ни одного сольного прыжка. Прошлогодний победитель прыжкового турнира Григорий Фёдоров тоже не смог преодолеть барьера первого раунда. Мало того что свои попытки он не использовал на максимум, так и в соперники по четвертьфиналу ему достался лидер квалификации Арсений Федотов. Ученик Этери Тутберидзе исполнил стартовые прыжки так, что ни у кого не оставалось сомнений — это главный претендент на победу.

Не сумел остановить его в полуфинале даже единственный «выживший» из более опытных спортсменов, двукратный чемпион России Евгений Семененко, выбивший на предыдущей стадии Марка Кондратюка. На этот раз воспитанник Алексея Мишина не совладал с тройными акселями и справедливо завершил выступление.

Блестяще справились с прыжками в полуфинале Лазарев и Иван Попов.

К решающему раунду все спортсмены физически были уже довольно измотаны, ведь каждый новый этап по регламенту включает в себя всё больше элементов. В финале спортсмены должны были исполнить два сольных прыжка и два каскада (или комбинации), включающих не больше двух и пяти прыжков соответственно.

Федотов начал выступление с комбинации из четверного лутца, тройного тулупа и трёх дупелей, потом исполнил каскад 4 — 3 из лутца и тулупа, а под занавес два квада — флип и лутц. За этот набор судьи поставили ему 71,75 балла.

Вслед за ним на лёд вышел Лазарев. Он продемонстрировал сложную секвенцию из лутца в четыре оборота, двух двойных акселей и двух тройных тулупов, также сделал каскад из тулупов, но упал с сольного квад-лутца. В итоге он остался без одного элемента и получил только 52,25 балла. Завершал выступление в финале Попов, который исполнил всё задуманное, но всё равно больше 5 баллов проиграл Федотову. При этом ученик Ирины Смирновой признался, что готовился к турниру всего три дня, так как до этого болел.

«Крутой формат соревнований, кто что умеет. Я второй раз выступаю. В первый раз не прошёл отборочный этап, а в этот раз получилось очень круто... Я не ожидал, что так далеко зайду», — отметил Иван.

По признанию победителя, он тоже не рассчитывал добраться до финала и тем более победить.

«Для меня главным было сделать своё. У меня получилось — настроился, всё сделал. Как принималось решение, какие прыжки буду делать в финале? Когда узнал, что вышел в финал, сразу же в голове придумал, что буду прыгать. До этого такие комбинации я не тренировал — не рассчитывал, что пройду так далеко», — цитирует фигуриста «Чемпионат».

Прорыв Базылюк

В женском турнире ещё на стадии квалификации было понятно, что претендовать на победу будут преимущественно юниорки. Среди дюжины участниц основной сетки лишь две — Аделия Петросян и Софья Муравьёва — принимали участие в декабрьском чемпионате страны.

У ученицы Евгения Плющенко нет в арсенале четверных прыжков, поэтому ей было сложно рассчитывать на попадание в финал, несмотря на владение тройным акселем. И если на старте Муравьёва справилась с Алёной Принёвой, то в следующем раунде попала на Елену Костылеву и сложила оружие. Ученица Игоря Лютикова играючи исполнила три четверных — один сольно и два в каскадах — и заслуженно вышла в финал.

Лучшую сумму баллов на полуфинальной стадии заработала Петросян, в активе которой секвенция из квад-флипа с тройным тулупом и дупелем, а также каскад 4 — 3 из тулупов и сольный квад-тулуп.

Не успела показать себя во всей красе в этом раунде Маргарита Базылюк, чья соперница Мария Гордеева завалила практически все элементы, так что ученица Этери Тутберидзе решила сэкономить силы и прошла в финал лишь за счёт каскада из четверного и двух тройных тулупов. А вот в финале равных 12-летней фигуристке уже не нашлось.

Петросян из двух сольных прыжков лишь один сумела сделать в четыре оборота, а Костылева и вовсе осталась без второго отдельного элемента. Она упала с четверного сальхова и сильно ударилась бедром, но справилась с болью, сделала секвенцию из этого же прыжка и двойного акселя, а сольно успела прыгнуть только тройной лутц.

Базылюк же сумела исполнить пять четверных. Первый из них, тулуп, получился с помаркой, вследствие чего сорвалась комбинация. Но со второй попытки Маргарита сделала его шикарно, добавив ещё четыре тройных. Также ей покорились каскад из сальхова в четыре оборота и тройного тулупа и ещё два сольных квада. За этот потрясающий набор прыжков фигуристка получила 70,29 балла, опередив Петросян на 12,4 очка.

А уже в ранге победительницы Базылюк вернулась на лёд и с ходу исполнила каскад из двух четверных сальховов через ойлер. Это первый подобный случай в истории фигурного катания.

«Я его не тренирую постоянно. Делала на вечерней тренировке два раза. С пустой головой пошла — и получился. Реально ли вставить его в программу? Я бы очень хотела его показать на соревнованиях. Но мне кажется, что лучше сделать два сольных сальхова, потому что получишь больше баллов, чем за каскад», — рассказала Маргарита после завершения соревнований.

После церемонии награждения спортсмены получили ещё и индивидуальные призы. За сольный прыжок наградили Лазарева, Дикиджи и Федотова, за каскад из двух прыжков — Кондратюка, за каскад из трёх — Семененко, а за пять прыжков подряд ещё одного поощрения удостоился Лазарев.