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Базылюк — об уникальном каскаде: с пустой головой пошла — и получился

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Воспитанница Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк прокомментировала свою победу в личном турнире на чемпионате России по прыжкам.
Базылюк — об уникальном каскаде: с пустой головой пошла — и получился
  • РИА Новости

«Соревнования непривычные. После первого раунда ты опять выходишь на лёд, потом уходишь, потом вновь выходишь. Ты эмоционально устал, но чувствуешь, что ещё можешь», — цитирует Базылюк «Чемпионат».

Она также ответила на вопрос, как у неё получился уникальный каскад из двух четверных сальховов.

«Я его не тренирую постоянно. Делала на вечерней тренировке два раза. С пустой головой пошла — и получился», — добавила фигуристка.

Маргарита набрала 70,29 балла и в финале соревнований опередила Аделию Петросян (57,89) и Елену Костылеву (54,69), которые стали серебряным и бронзовым призёрами соответственно.

Базылюк на бис исполнила уникальный каскад четверной сальхов + четверной сальхов.

Ранее Наталья Бестемьянова объяснила причину неудачного выступления фаворитов на ЧР по прыжкам.

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