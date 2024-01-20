Базылюк — об уникальном каскаде: с пустой головой пошла — и получился
- РИА Новости
«Соревнования непривычные. После первого раунда ты опять выходишь на лёд, потом уходишь, потом вновь выходишь. Ты эмоционально устал, но чувствуешь, что ещё можешь», — цитирует Базылюк «Чемпионат».
Она также ответила на вопрос, как у неё получился уникальный каскад из двух четверных сальховов.
«Я его не тренирую постоянно. Делала на вечерней тренировке два раза. С пустой головой пошла — и получился», — добавила фигуристка.
Маргарита набрала 70,29 балла и в финале соревнований опередила Аделию Петросян (57,89) и Елену Костылеву (54,69), которые стали серебряным и бронзовым призёрами соответственно.
Базылюк на бис исполнила уникальный каскад четверной сальхов + четверной сальхов.
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