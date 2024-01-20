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Бестемьянова объяснила причину неудачного выступления фаворитов на ЧР по прыжкам

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала причины, по которым лидеры российского фигурного катания неудачно выступили на первенстве страны по прыжкам.
Бестемьянова объяснила причину неудачного выступления фаворитов на ЧР по прыжкам
  • Gettyimages.ru

«Этот чемпионат России получился для меня очень неожиданным. Молодёжь немножко подвинула опытных мастеров. Мне кажется, так получилось потому, что все фавориты всегда настроены всё-таки на программы. Если бы они выполняли прокаты именно на них, то результат был бы другой.

К тому же дети, которые сегодня показали фантастический уровень, оказались бесстрашными, в отличие от взрослых. Они пока освобождены от переживаний, лишних нервов и мандража. Особенно это было заметно у девушек, в 12—13 лет всё даётся значительно легче», — заявила Бестемьянова RT.

Ранее Арсений Федотов заявил, что не рассчитывал, что пройдёт далеко на чемпионате России по прыжкам.

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