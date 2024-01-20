Бестемьянова объяснила причину неудачного выступления фаворитов на ЧР по прыжкам

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова назвала причины, по которым лидеры российского фигурного катания неудачно выступили на первенстве страны по прыжкам.

«Этот чемпионат России получился для меня очень неожиданным. Молодёжь немножко подвинула опытных мастеров. Мне кажется, так получилось потому, что все фавориты всегда настроены всё-таки на программы. Если бы они выполняли прокаты именно на них, то результат был бы другой.

К тому же дети, которые сегодня показали фантастический уровень, оказались бесстрашными, в отличие от взрослых. Они пока освобождены от переживаний, лишних нервов и мандража. Особенно это было заметно у девушек, в 12—13 лет всё даётся значительно легче», — заявила Бестемьянова RT.

Ранее Арсений Федотов заявил, что не рассчитывал, что пройдёт далеко на чемпионате России по прыжкам.