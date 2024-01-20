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Федотов заявил, что не рассчитывал, что пройдёт далеко на ЧР по прыжкам

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Фигурист Арсений Федотов признался, что не рассчитывал дойти до решающих стадий чемпионата России по прыжкам.
Федотов заявил, что не рассчитывал, что пройдёт далеко на ЧР по прыжкам
  • Gettyimages.ru

«Для меня главное было сделать своё, всё получилось. Не рассчитывал, что пройду так далеко. Старшие ребята меня все поздравили», — цитирует Федотова РИА Новости. 

Федотов стал победителем личного турнира среди одиночников на чемпионате России по прыжкам. Фигурист набрал 71,75 балла и опередил в финале Ивана Попова (66,61). Бронзовым призёром стал Лев Лазарев (52,25).

Напомним, что россиянин тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Ранее выступающие в парном катании российские фигуристы Дмитрий Козловский и Александр Галлямов поделились ожиданиями от командного турнира на чемпионате России по прыжкам.

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