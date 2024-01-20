Федотов заявил, что не рассчитывал, что пройдёт далеко на ЧР по прыжкам

Фигурист Арсений Федотов признался, что не рассчитывал дойти до решающих стадий чемпионата России по прыжкам.

«Для меня главное было сделать своё, всё получилось. Не рассчитывал, что пройду так далеко. Старшие ребята меня все поздравили», — цитирует Федотова РИА Новости.

Федотов стал победителем личного турнира среди одиночников на чемпионате России по прыжкам. Фигурист набрал 71,75 балла и опередил в финале Ивана Попова (66,61). Бронзовым призёром стал Лев Лазарев (52,25).

Напомним, что россиянин тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Ранее выступающие в парном катании российские фигуристы Дмитрий Козловский и Александр Галлямов поделились ожиданиями от командного турнира на чемпионате России по прыжкам.