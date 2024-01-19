Вылет Самсонова и Алиева, проблемы Муравьёвой и вопросы к звукорежиссёрам: чем запомнилась квалификация ЧР по прыжкам

Аделия Петросян выиграла квалификацию чемпионата России по прыжкам на льду. Ученица Этери Тутберидзе опередила Маргариту Базылюк и Елену Костылеву. У мужчин первенствовал Арсений Федотов, за которым расположились Пётр Гуменник и Лев Лазарев. А вот Даниил Самсонов, Дмитрий Алиев и Александр Самарин завершили соревнования досрочно. У спортивных пар обошлось без сюрпризов: лучше всех с элементами справились Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

30 секунд Петросян

Чемпионат России по прыжкам ещё до начала понёс несколько потерь. Главная из них — Камила Валиева, которая снялась с турнира по состоянию здоровья, но будет присутствовать на «ЦСКА Арене» в качестве интервьюера. Из-за болезни в Москве не выступают Алина Горбачёва и пара Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев. Также за бортом оказались Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик — из-за проблем с лезвиями коньков.

А начались соревнования с квалификации, по результатам которой определялись участники финалов среди одиночников. В решающую стадию могли выйти лишь 12 спортсменов, так что между претендентами развернулась нешуточная борьба. По регламенту спортсменам необходимо было за одну минуту исполнить один сольный прыжок, а также каскад или комбинацию из двух элементов. На то и на другое давалось по две попытки.

Первыми на лёд вышли девушки, и главными действующими лицами тут стали юниорки. Лидерство после первой разминки захватила 14-летняя Мария Гордеева, исполнившая чистейший четверной сальхов, а также со второго захода сделавшая каскад из тройных лутца и тулупа. Но продержалась на первой строчке подопечная Сергея Давыдова совсем недолго. Вслед за ней свои попытки сделала восходящая звезда Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк и уложила всех соперниц на лопатки — квад-тулуп и сальхов в четыре оборота в каскаде с тройным тулупом позволили ей надолго занять первую строчку отбора.

Не смогла подвинуть оттуда 12-летнюю фигуристку и Софья Муравьёва, у которой не заладилось дело с акселем. С первого прыжка серебряная медалистка ЧР-2024 упала, а на втором сделала бабочку. Удержаться на плаву Софье позволил лишь качественный каскад лутц — тулуп. Она заняла промежуточное седьмое место, но впереди были выступления ещё девяти фигуристок и насчёт попадания ученицы Евгения Плющенко в финал стало весьма тревожно. К счастью для неё, не все девушки смогли показать свой максимум, в итоге Муравьёва не опустилась ниже девятой строчки.

Обратила на себя внимание ещё одна юная фигуристка — Елена Костылева. Она дважды подряд прыгнула четверной сальхов (первый получился со смазанным выездом) и дополнила это каскадом лутц — тулуп.

«Ох какой лутц! На какой высоте, какой мах!..» — не удержалась от восторга Татьяна Тарасова, комментировавшая соревнования.

Символично, что уступила Костылева после своего раунда лишь Базылюк. Любителям фигурного катания широко известна история конфликта между двумя спортсменками, случившегося во времена их совместных тренировок у Тутберидзе. По утверждению мамы Елены, тренер увидела, как девочка выносит из столовой два йогурта. Принести лакомство фигуристку якобы попросила Маргарита, но не призналась в этом. Итогом стало отчисление Костылевой. С тех пор соперничество двух юных звёздочек приобрело принципиальный характер.

Между тем финальную точку в разборках одиночниц поставила Аделия Петросян. Чемпионка страны за 30 секунд отштамповала четверной флип в каскаде с тройным тулупом и квад-тулупом сольно — и опередила всех соперниц.

В основной сетке соревнований тройка лучших участниц квалификации разводится по разным четвертьфиналам, что повышает их шанс на выход в следующие стадии и итоговую победу.

Неудачи Самсонова, Алиева и Ветлугина

Мужской пролог принёс ряд неожиданных результатов. Первой громкой потерей стал Александр Самарин, который набрал за своё выступление смешные 13,52 балла (у победителя Арсения Федотова — 32,58). Он не докрутил четверной лутц, прицепил к нему лишь двойной тулуп, а сольно сумел исполнить этот прыжок лишь в три оборота. Последнюю попытку подопечный Светланы Соколовской использовал на триксель, но и тот получился двойным.

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Не справился с задачей и ещё один старожил российского фигурного катания Дмитрий Алиев, который также остался без сольного квада и лишь с двойным тулупом в каскаде. Аналогичная участь постигла и Матвея Ветлугина. А Даниил Самсонов, в декабре занявший пятое место на чемпионате России, неожиданно завалил каскад и также оказался за бортом дальнейших соревнований.

Потрепал нервы фанатам и чемпион страны Евгений Семененко. Вначале он исполнил комбинацию из двух трикселей, а вот затем махнул бабочку на тулупе и лишь под конец выделенной минуты сумел-таки сделать четверной сальхов, что позволило ему забронировать место в основной сетке. Сложности возникли и у Владислава Дикиджи. Однако ни одна из попыток четверного лутца главной сенсации нынешнего сезона не далась, а выход в финал ему гарантировал каскад из сальхова и тулупа.

Без особых проблем прошли дальше Марк Кондратюк, Пётр Гуменник и Глеб Лутфуллин. Последние двое даже исполнили бонусом четверной риттбергер, уже выполнив успешно свои элементы, чем заработали россыпь комплиментов от Тарасовой.

Воспитанник Вероники Дайнеко при этом ворвался в первую тройку, разбавив компанию двух молодых спортсменов, возглавлявших до этого турнирную таблицу, — Арсения Федотова и Льва Лазарева. Все трое, как и у девушек, стали лидерами четвертьфинальных квартетов.

Уверенность Мишиной и Галлямова

Итоговая заявка парников с учётом отказа некоторых спортсменов набрала всего восемь участников, поэтому все они автоматически проходили в решающий раунд, а пролог определял лишь состав четвертьфиналов. В отличие от одиночников, дуэты исполняли в квалификации три элемента — параллельный прыжок, а также выброс и подкрутку.

Несмотря на номинальный характер борьбы, пары постарались продемонстрировать свои лучшие попытки. Так, сразу две из них — Юлия Артемьева с Алексеем Брюхановым и Влада Селиванова с Виктором Потаповым — исполнили четверные подкрутки.

Интрига заключалась и в том, кто из двух ведущих пар страны окажется выше в рейтинге. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский немного разошлись при исполнении параллельного сальхова, а на выбросе партнёрше пришлось побороться за выезд. В результате они больше балла проиграли Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, которые на одном дыхании исполнили все три элемента. По итогам квалификации они оказались на разных концах основной сетки и смогут встретиться лишь в финале.

Помимо собственно спортивной составляющей, первый день соревнований запомнился ещё и работой звукорежиссёров на площадке. Камнем преткновения стало музыкальное сопровождение неудачных попыток спортсменов, которое можно назвать звуком разочарования. Вопрос целесообразности этого возник не только у телезрителей, но и у самих спортсменов, ведь слушать эту реакцию пришлось только им и судьям — зрителей на квалификации на «ЦСКА Арене» не было.

«Хотелось после звука провалиться или уйти», — написал в соцсети Матвей Ветлугин, чьё выступление оказалось неудачным.

Пока неизвестно, планируется ли использовать эти эффекты и во время основных соревнований.