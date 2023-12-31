Варданян назвал Петросян лучшей фигуристкой 2023 года

Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян назвал лучшую фигуристку России по итогам 2023 года.

«Результат чемпионата России должен определять, кто фигуристка года. Петросян — лучшая в этом году. Кто выигрывает национальный чемпионат — тот и лучший», — цитирует Варданяна Metaratings.ru.

Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске и набрала в сумме 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Камила Валиева (237,99).

Ранее Петросян призналась, что ей не хватает уверенности.