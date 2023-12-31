RT в Telegram
Подпишись

Варданян назвал Петросян лучшей фигуристкой 2023 года

Короткая ссылка
Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян назвал лучшую фигуристку России по итогам 2023 года.
Варданян назвал Петросян лучшей фигуристкой 2023 года
  • РИА Новости

«Результат чемпионата России должен определять, кто фигуристка года. Петросян — лучшая в этом году. Кто выигрывает национальный чемпионат — тот и лучший», — цитирует Варданяна Metaratings.ru.

Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске и набрала в сумме 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Камила Валиева (237,99). 

Ранее Петросян призналась, что ей не хватает уверенности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить