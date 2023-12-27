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Петросян: я слишком эмоциональная

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Фигуристка Аделия Петросян призналась, что ей не хватает уверенности.

«Слишком эмоциональная, энергичная, быстрая. Хотела бы больше спокойствия и какой-то уверенности. Этого прямо не хватает. Вы даже не представляете, о чём я думаю перед программой», — цитирует Петросян ФФККР.

Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе на чемпионате России в Челябинске и набрала в сумме 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Камила Валиева (237,99). 

Ранее Петросян прокомментировала свою победу на чемпионате России — 2024 в Чебоксарах.

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