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Петросян: не ожидала, что приеду на чемпионат России в плохой для себя форме

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Фигуристка Аделия Петросян прокомментировала свою победу на чемпионате России — 2024 в Чебоксарах.
Петросян: не ожидала, что приеду на чемпионат России в плохой для себя форме
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я не ожидала, что приеду для себя в такой плохой форме, потому что не было тройного акселя в короткой программе, и я была не очень уверена в произвольной. Теперь знаю, что в таких критических ситуациях я могу собраться», — цитирует Петросян ФФККР.

Тренерами фигуристки являются Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала в сумме 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Камила Валиева (237,99). 

Ранее Петросян обратилась к своим тренерам после победы на чемпионате России.

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