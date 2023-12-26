Фигуристка Петросян: хочу поблагодарить своих тренеров, которые научили меня работать
- РИА Новости
«Хочу поблагодарить мой тренерский штаб прежде всего за то, что научили меня работать, и даже когда не удаётся выложиться на тренировке на 100%, я понимаю, как должно быть и к чему нужно стремиться», — написала фигуристка в соцсетях.
Тренерами Петросян являются Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.
Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала в сумме 246,53 балла.
На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Камила Валиева (237,99).
Ранее сообщалось, что чемпионы России Семененко и Петросян объединились на льду для показательного номера.