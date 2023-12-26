Фигуристка Петросян: хочу поблагодарить своих тренеров, которые научили меня работать

Фигуристка Аделия Петросян обратилась к своим тренерам после победы на чемпионате России сезона-2023/24 в Челябинске.

«Хочу поблагодарить мой тренерский штаб прежде всего за то, что научили меня работать, и даже когда не удаётся выложиться на тренировке на 100%, я понимаю, как должно быть и к чему нужно стремиться», — написала фигуристка в соцсетях.

Тренерами Петросян являются Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Спортсменка исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп и четверной тулуп в произвольной программе и набрала в сумме 246,53 балла.

На втором месте — Софья Муравьёва, исполнившая тройной аксель и получившая 239,40 балла. На третьем — Камила Валиева (237,99).

Ранее сообщалось, что чемпионы России Семененко и Петросян объединились на льду для показательного номера.