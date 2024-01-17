Муравьёва: перед КПК в прошлом году я неделю валялась со всего, меня хотели снять с соревнований

Российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала понятие «потерять прыжок».

«Он просто перестаёт получаться. Вроде делаешь всё то же самое, но ничего не выходит. Перед Кубком Первого канала в прошлом году я неделю валялась. Со всего. Тренеры даже предполагали, что мне может быть тяжело прыгать из-за того, что якобы много вешу. Хотели снять меня с соревнований, но в последний момент настояла на том, чтобы этого не делать. В итоге получились, мне кажется, лучшие прокаты за сезон», — заявила она RT.

Полностью интервью фигуристки читайте на сайте RT.

Ранее Муравьёва ответила на вопрос, почему она держит вес.