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Муравьёва: перед КПК в прошлом году я неделю валялась со всего, меня хотели снять с соревнований

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Российская фигуристка Софья Муравьёва прокомментировала понятие «потерять прыжок».
Муравьёва: перед КПК в прошлом году я неделю валялась со всего, меня хотели снять с соревнований
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Он просто перестаёт получаться. Вроде делаешь всё то же самое, но ничего не выходит. Перед Кубком Первого канала в прошлом году я неделю валялась. Со всего. Тренеры даже предполагали, что мне может быть тяжело прыгать из-за того, что якобы много вешу. Хотели снять меня с соревнований, но в последний момент настояла на том, чтобы этого не делать. В итоге получились, мне кажется, лучшие прокаты за сезон», — заявила она RT.

Полностью интервью фигуристки читайте на сайте RT.

Ранее Муравьёва ответила на вопрос, почему она держит вес.

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