Возвращение Туктамышевой, травма Савосина и дуэль Козловского с Галлямовым: чего ждать от чемпионата России по прыжкам

В предстоящие выходные в Москве состоится второй чемпионат России по прыжкам на коньках. Соревнования фигуристов из-за травмы пропустит Роман Савосин, ставший одним из главных открытий сезона. В то же время впервые после приостановки карьеры на лёд выйдет Елизавета Туктамышева, которая продолжает разучивать четверной тулуп. Капитанами командного турнира выбраны представители парного вида спорта — Дмитрий Козловский и Александр Галлямов. Партнёр Анастасии Мишиной специально к мероприятию даже планирует отрастить бакенбарды, как у Александра Пушкина.

Уже в пятницу, 19 января, в Москве на «ЦСКА-Арене» стартует чемпионат России по прыжкам, который вновь соберёт вместе сильнейших фигуристов страны. Турнир пройдёт во второй раз и, по заверениям организаторов, должен быть куда более интересным, чем предыдущий. Для этого ФФККР, по информации различных СМИ, привлекла новую команду по продвижению мероприятий.

Изначально соревнования планировалось проводить в декабре в Санкт-Петербурге, однако в федерации пошли навстречу спортсменам и перенесли их на январь, чтобы не смазывать подготовку к первенству страны в Челябинске. Кроме того, чемпионат решили проводить в столице, а его программа теперь растянута на три дня: в пятницу состоится квалификация, в субботу — личный турнир, а в воскресенье — командный.

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Призовой фонд соревнований по прыжкам традиционно внушительный. Победитель в личном зачёте получит 1 млн. рублей, серебряный призёр — 500 тыс., бронзовый — 250 тыс. Сильнейшая команда заработает 5 млн., а обладатель второго места — 3 млн.

Состав участников обещает интересную борьбу. У женщин в первую очередь обращает на себя внимание появление в списках Елизаветы Туктамышевой, которая в этом сезоне решила взять паузу и пропустила этапы Гран-при, а также чемпионат России. Правда, по мнению олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, участие фигуристки в турнире — разовая акция.

«Не думаю, что Туктамышева в полном объёме возвращается. Думаю, что Лиза, объявляя о паузе, предполагала, что выступит на прыжковом турнире, как и в турнире шоу‑программ. Скорее всего, это просто разовая акция», — сказала специалист.

Наставник спортсменки Алексей Мишин, в свою очередь, предпочёл не отвечать на вопрос, говорит ли участие в чемпионате о полноценном возвращении Императрицы.

«Конечно, он имеет и ко мне отношение, но самое прямое — к Лизе. Лучше его задать ей. Если говорить о её форме, то в шоу «История любви Шахарезады» она выглядела блестяще. Она только закончила выступления, другие параметры её состояния не тестировались. Удивит ли четверным тулупом на чемпионате России по прыжкам? Другие элементы мы не пробовали, потому что она выступала в трёх шоу за день», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Также Мишин отметил, что перед турниром фигуристка вместе с тренерским штабом активно работала над своим коронным тройным акселем. Так что Лиза точно сделает борьбу за медали чемпионата значительно более интересной. Ведь на соревнованиях в этом сезоне триксель сумела исполнить только Софья Муравьёва.

Кроме того, по словам заслуженного тренера России Инны Гончаренко, будет здорово наконец увидеть четверной тулуп в исполнении Камилы Валиевой.

«Я всё жду этого и думаю, что он всё-таки у неё удастся… Чемпионат России показал, девчонки у нас сильнейшие», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

У мужчин будет не хватать главной сенсации текущего сезона Романа Савосина. Фигурист присутствовал в заявке, однако на неделе стало известно о травме спортсмена, из-за которой он вынужден пропустить прыжковый турнир.

Не стал участвовать в соревнованиях и Андрей Мозалёв, сменивший тренерский штаб. Россиянин неудачно выступил на чемпионате России, заняв только 11-е место, и в попытке что-то изменить в подготовке перешёл в группу к Этери Тутберидзе.

«12 лет я тренировался под руководством Кирилла Анатольевича Давыденко. И решение о прекращении сотрудничества далось мне очень сложно! Но наступил момент, когда я понял, что без кардинальных перемен не смогу двигаться дальше», — написал спортсмен в социальных сетях.

В соревнованиях спортивных пар болельщики не увидят Алёну Косторную и Георгия Куницу. По словам чемпионки Европы, на данном этапе подготовки их участие в прыжковом турнире нецелесообразно. Однако здесь всё внимание будет приковано, конечно же, к дуэли Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

Ставку именно на это противостояние сделали и организаторы мероприятия, выбрав партнёров капитанами команд. Всё-таки в других видах российского фигурного катания на данный момент нет столь явной борьбы, какая была раньше, скажем, между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

«Позитивно оцениваю такой выбор — парникам не привыкать работать в коллективе. Будет интересно увидеть, как они смогут взаимодействовать со своими командами, вдохновлять их. Это ребята взрослые, с образованием, поэтому они знают, как поддержать свою команду», — сказала заслуженный тренер СССР Тамара Москвина.

Как бы в подтверждение слов наставницы про образованность, Галлямов прокомментировал своё назначение капитаном команды строками из романа «Евгений Онегин» Александра Пушкина.

«Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень, не столь различны меж собой. Сперва взаимной разнотой они друг другу были скучны, потом понравились, потом съезжались каждый день коньком и скоро стали неразлучны. Так люди (первый каюсь я) от делать нечего друзья», — сказал фигурист.

Может удивить Галлямов и непосредственно на турнире. После того, как фигурист начал играть в Медиалиге, он явно изменил отношение к развлекательной составляющей мероприятий.

«Хотелось бы не только поддержать значимость этого турнира, но и преумножить его ценность для аудитории. Любой формат можно правильно подать, если делать это с учетом интересов аудитории, почему бы к каждому турниру не подходить как к шоу? Например, в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, почему бы не сыграть на этой значимой для нас всех фигуре? Или Татьянин день — важная дата для всех студентов, классно ведь можно бы сделать? Я вообще думаю отпустить бакенбарды, как у Александра Сергеевича, с моей прической может удачно смотреться», — заявил спортсмен.

Единственное, жаль, что зрители у экранов телевизора не услышат интересеные и точные замечания Татьяны Тарасовой.

«Я буду присутствовать на соревнованиях, но комментировать не буду. Никто не звал пока», — сказала заслуженный тренер СССР.