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Радионова: уровень чемпионата Европы по фигурному катанию у женщин сильно упал

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Чемпионка России Елена Радионова прокомментировала результаты чемпионата Европы по фигурному катанию среди женщин.
Радионова: уровень чемпионата Европы по фигурному катанию у женщин сильно упал
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Уровень, конечно, сильно упал у женщин. Это видно по баллам, по программе. Я, честно, даже не смотрела этот чемпионат, потому что мне интереснее смотреть наши соревнования», — заявила Радионова «Спорт-Экспрессу».

Бельгийка Луна Хендрикс выиграла первенство Европы. За произвольную программу она получила 138,59 балла, по сумме двух программ — 213,25 балла.

Второй стала Анастасия Губанова, представляющая Грузию (206,52). Замкнула тройку соотечественница Хендрикс Нина Пинзарроне (202,29).

Хендрикс впервые в карьере одержала победу на чемпионате Европы. В прошлом году она стала второй.

Ранее Губанова заявила, что выиграть чемпионат Европы было почти невозможно.

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