Радионова: уровень чемпионата Европы по фигурному катанию у женщин сильно упал
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«Уровень, конечно, сильно упал у женщин. Это видно по баллам, по программе. Я, честно, даже не смотрела этот чемпионат, потому что мне интереснее смотреть наши соревнования», — заявила Радионова «Спорт-Экспрессу».
Бельгийка Луна Хендрикс выиграла первенство Европы. За произвольную программу она получила 138,59 балла, по сумме двух программ — 213,25 балла.
Второй стала Анастасия Губанова, представляющая Грузию (206,52). Замкнула тройку соотечественница Хендрикс Нина Пинзарроне (202,29).
Хендрикс впервые в карьере одержала победу на чемпионате Европы. В прошлом году она стала второй.
Ранее Губанова заявила, что выиграть чемпионат Европы было почти невозможно.