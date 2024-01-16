В Грузии надеются на командную медаль ОИ-2026 в фигурном катании
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«Командник в Пекине был для Грузии чрезвычайно важен. Мы впервые туда отобрались, так что тогда нашей целью было просто хорошо выступить. Сейчас ставки повышаются, и мы надеемся на большее», — заявила Гиоргобиани РИА Новости.
Представляющие Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова и спортивная пара Анастасия Метёлкина/Лука Берулава завоевали серебро на чемпионате Европы 2024 года в Каунасе.
Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, заняли восьмое место (189,46).
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин выразил уверенность, что Губанова не смогла победить из-за русофобии.