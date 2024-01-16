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В Грузии надеются на командную медаль ОИ-2026 в фигурном катании

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Президент Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани сообщила, что национальная сборная рассчитывает завоевать медаль командного турнира на Олимпийских играх 2026 года.
В Грузии надеются на командную медаль ОИ-2026 в фигурном катании
  • Gettyimages.ru
  • © w-ings

«Командник в Пекине был для Грузии чрезвычайно важен. Мы впервые туда отобрались, так что тогда нашей целью было просто хорошо выступить. Сейчас ставки повышаются, и мы надеемся на большее», — заявила Гиоргобиани РИА Новости

Представляющие Грузию уроженка Тольятти Анастасия Губанова и спортивная пара Анастасия Метёлкина/Лука Берулава завоевали серебро на чемпионате Европы 2024 года в Каунасе.

Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, заняли восьмое место (189,46).

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России от стартов под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин выразил уверенность, что Губанова не смогла победить из-за русофобии.

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