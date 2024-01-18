Переход Мозалёва, карьера Туктамышевой и танец Трусовой в снегопад: что обсуждают в мире фигурного катания

Андрей Мозалёв после 12 лет совместной работы с Кириллом Давыденко перешёл в тренерскую группу Этери Тутберидзе. Елизавета Туктамышева призналась, что пока не определилась, нравится ли ей профессия телеведущей. Дизайнер Алёна Куклычёва купила для Алёны Косторной противоречивый «подарок». Татьяна Тарасова подверглась критике за поддержку российских фигуристов, сменивших гражданство, а Софья Леонтьева возмутилась сравнениями с Александрой Степановой. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Переход Мозалёва к Тутберидзе

Андрей Мозалёв, для которого нынешний сезон откровенно не задался, решил круто поменять свою жизнь и карьеру. Он оставил группу Кирилла Давыденко, в которой тренировался последние 12 лет, и перебрался в Москву к Этери Тутберидзе. Бывший чемпион мира среди юниоров признался, что принять такое решение ему было невероятно сложно, но сделать это было необходимо.

«Наступил момент, когда я понял, что без кардинальных перемен не смогу двигаться дальше. Спасибо вам, Кирилл Анатольевич, Денис Сергеевич, Игорь Александрович, за огромную работу, которую вы проделали над постановкой каждой моей программы, за нестандартные подходы в хореографии, за уникальный подбор музыки. Опыт, который я приобрёл с вами, бесценен, и я буду хранить его и приумножать… Желаю всем успехов и больших достижений. А в моей жизни началась новая, надеюсь, очень интересная глава», — написал фигурист в своей социальной сети.

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По заверению спортсмена, Давыденко с пониманием встретил его решение и они расстались в хороших отношениях. Также он заверил, что, вопреки слухам, не собирается менять гражданство.

Мозалёв уже провёл первую тренировку под руководством нового тренерского штаба и отметил, что нагрузки там «не настолько драматичные», как о том говорят некоторые эксперты. Так, Наталья Бестемьянова выразила опасения, что спортсмен может травмироваться у Тутберидзе.

«Когда переходил, вообще об этом не думал, потому что сейчас готов всё сделать и отдать, чтобы достичь своих целей как фигурист. В том числе идти на риск, окей, если кто-то так думает. Я готов на всё. Цель — стать лидером мужского одиночного катания в России, на данный момент так», — приводит слова Андрея «Спорт-Экспресс».

Поможет ли участнику ОИ-2022 смена тренера перезапустить карьеру, покажет время. По мнению Катарины Гербольдт, чаще в кризисные периоды дело бывает вовсе не в наставнике.

«Как спортсменка, которая переходила от тренера к тренеру, отвечу, что проблема вообще не в специалисте. Причину нужно искать в себе. Да, после смены первое время есть эмоциональный подъём. Где-то кажется, что стало лучше. Но если ты не решишь проблему в себе, она никуда не уйдёт от смены наставника. Не надо бежать от проблемы, а надо её решать», — уверена Гербольдт.

Проект Туктамышевой на Первом канале

Недавно Елизавета Туктамышева, пропускающая нынешний соревновательный сезон, дебютировала в роли телеведущей. Теперь у бывшей чемпионки мира собственный проект о фигурном катании на Первом канале — Off Ice Show. Однако пока спортсменка не решила, нравится ли ей новая профессия настолько, чтобы связать с ней свою жизнь после окончания карьеры.

«Вначале было тяжело и непривычно. Первый эфир я считаю не самым удачным, и здорово, что он всё-таки вышел. Знаю, что иногда первые выпуски подкастов вообще не публикуют, потому что они не соответствуют качеству. На второй записи было легче. Я пока не поняла, насколько мне в целом нравится вести телешоу, много ли такого будет в моей жизни. Но я использую данный проект как шаг вперёд — для осознания, как дальше реализоваться», — цитирует Императрицу «Матч ТВ».

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Фигуристка также рассказала, что ей приходится много работать над собой, чтобы не ударить в грязь лицом перед зрителями. Елизавета учится, как вести себя перед камерой, как лучше сидеть, много внимания уделяет развитию речи и жестикуляции.

«Работа ведущей намного сложнее, чем кажется по ту сторону экрана. К каждому эфиру надо готовиться как к выступлению на турнире», — отметила она.

Между тем, фигуристка всё-таки решила принять участие в чемпионате России по прыжкам. Несмотря на отсутствие мотивации, которое привело к пропуску сезона, Туктамышева уверяет, что никогда не чувствовала пресыщения любимым видом спорта.

«Выгорания не было никогда, но всегда был страх: если не фигурное катание, то что? Если спорт навсегда исчезнет из моей жизни, смогу ли я найти что-то, что сможет приносить мне столько же эмоций? Эти мысли брали верх, когда можно было просто взять и закончить спортивную карьеру. Что бы я ни делала, никогда не находила ничего круче фигурного катания», — рассказала 27-летняя спортсменка в интервью «Мелу».

Тренерскую карьеру Туктамышева пока также не рассматривает в качестве дела своей жизни, хотя у неё и есть соответствующее образование.

«Иногда я езжу в Швейцарию к подруге, помогаю ей там, даю индивидуальные уроки детям. Но работа тренера достаточно сложная. Она поглощает тебя полностью, нужно отдавать все свои силы, знания, эмоции. Мне кажется, чтобы стать хорошим тренером, нужно жить этим. Я поняла, что пока не готова идти на это. Поэтому сейчас я катаюсь для себя: хожу на тренировки, чтобы поддерживать форму, участвую в ледовых шоу», — сообщила Елизавета.

Слова Тарасовой о смене гражданства

На чемпионате Европы по фигурному катанию выступали более 20 спортсменов, родившихся в России, но ныне представляющих другие страны. Вопрос перехода под иные флаги в последнее время стоит очень остро, поэтому любые высказывания по этой теме привлекают особое внимание. Не стала исключением и фраза Татьяны Тарасовой о том, что она поддерживает ушедших фигуристов.

«И правильно делают, что уходят. Спорт — это их жизнь, профессия, им надо выступать», — заявила прославленный тренер.

Её поддержала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова, подчеркнувшая, что смена гражданства — абсолютно нормальный процесс в спорте.

«Я с интересом смотрю чемпионат Европы. Мы же никак не комментируем, когда в нашем чемпионате играют легионеры-футболисты из Южной Америки, например», — цитирует бывшую спортсменку Sport24.

Однако в среде чиновников и депутатов такая точка зрения не пользуется поддержкой. Так, Николай Валуев заявил, что категорически не согласен с легендарным тренером.

«Пусть уходят, но не возвращаются. Выбор за ними. Обратно ждать не будем. Разве нам нужны люди, желающие усидеть на всех стульях? Сложности определяют людей. Пусть едут, выступают. Безвозвратно... Остаётся выбор. Такое время. А народ решит, нужны ли нам всем релоканты и уехавшие», — цитирует бывшего боксёра «Спорт-Экспресс».

РИА Новости

© Алексей Даничев

«Подарок» для Косторной от Куклычёвой

Дизайнер Алёна Куклычёва не осталась в долгу после получения от Алёны Косторной и Георгия Куницы костюмов в пакете с противоречивой надписью. Специалист, которая обвинила фигуристку в том, что та пользовалась услугами мастерской практически бесплатно, приобрела мировой бестселлер Джерри Тонера с говорящим названием «Как управлять рабами». Это учебник по менеджменту, написанный от лица древнего римлянина.

«Купила для Алёны Косторной. Завтра передам», — подписала дизайнер фотографию книги у себя в социальной сети.

При этом Куклычёва рассказала, что финансовая сторона конфликта с фигуристами исчерпана: мастерская получила 240 тыс. рублей за соревновательные наряды пары.

«У нас хеппи-энд, история завершена. Всё, что должны были оплатить, они оплатили. То, что должны были вернуть, вернули. А по поводу заказов за рекламу, которой в итоге не было, — сами виноваты, нужно было договариваться письменно. Эта история будет уроком для меня. Я работаю больше 15 лет, у меня никогда не было скандалов или проблем с невыполнением обязательств одной из сторон», — приводит слова дизайнера «Матч ТВ».

РИА Новости

© Александр Вильф

Танцы Трусовой и Самоделкиной в снегопад

Обильному снегопаду, обрушившемуся несколько дней назад на Москву, были рады не только столичные малыши. Александра Трусова с Софьей Самоделкиной с восторгом встретили метель, причём не ограничившись тем, чтобы просто полюбоваться ею из окна. Подружки отправились танцевать под снегом и, конечно, не преминули поделиться своим творчеством с подписчиками в соцсетях. Саша и Софья записали ролик под песню Евы Польны «Зима в сердце».

Фигуристки в последнее время очень сдружились и проводят много времени вместе — не только на льду в шоу, но и за его пределами. В декабре они вместе с Марией Левушкиной выпустили трек под названием «Я не кукла». Как отметила Самоделкина, отвечая на вопросы фанатов в соцсети, сдружились они спонтанно ещё во время тренировок в ЦСКА у Светланы Соколовской.

«С Сашей мы год катались в одной группе, потихоньку начали ходить гулять, проводить больше времени друг с другом. И с Машей могли списаться по любому поводу. С Машей я знакома уже очень давно, лет пять точно. Сначала писали друг другу отдельно, всё время приходилось пересылать сообщения, а потом Саша решилась создать общую группу в Telegram. И начали обсуждать наш дальнейший движ. В общем, сошлись интересами, и теперь ни одна новость не проходит мимо нас», — поделилась Софья.

Просьба Леонтьевой к фанатам

Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду с Даниилом Горелкиным, рассказала, что поклонники фигурного катания иногда путают её с Александрой Степановой. По признанию спортсменки, это бывает ей неприятно, хотя она и относится с уважением к трёхкратной чемпионке России, с которой до недавнего времени они тренировались в одной группе у Ирины Жук и Александра Свинина.

«Бывает такое. Не скажу, что это мне нравится. Одно дело, когда об этом пишут, а другое — когда нас путают в жизни. Это неприятно. Бывает такое, что на соревнованиях подходят и обращаются ко мне «Александра». Приходится объяснять, что я не Александра. Хотела бы попросить болельщиков не сравнивать нас, мы всё-таки разные. Тем более не стоит говорить мне это в лицо», — цитирует 18-летнюю фигуристку «Матч ТВ».

Софья также отметила, что даже по стилю катания её пара с Даниилом отличается от дуэта Степановой и Ивана Букина.

«Если смотреть на этот сезон, то мы абсолютно разные. Ребята в произвольном танце более нежные и лиричные, мы же катаем иной образ — Белоснежку и охотника», — подчеркнула девушка.

РИА Новости

© Александр Вильф

А на льду бывшие юниоры, проводящие свой первый взрослый сезон, стараются ориентироваться на мировых лидеров — Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона, Тессу Вертью и Скотта Моира. Также им нравится катание Мэдисон Чок и Эвана Бейтса.

Леонтьева и Горелкин катаются вместе довольно давно: встали в пару, когда партнёрше было 13 лет, а партнёру — 15. При этом девочка переехала в Москву из Кирова одна и стала жить в спортивном общежитии. Мама, которая воспитывала её в одиночку, не могла себе позволить бросить работу и уехать в столицу.

«До 13 лет я тренировалась в родном городе, а дальше нужно было принимать решение: заканчивать с фигурным катанием или переезжать в другой город. Мы приехали в Москву на просмотр к Ирине Владимировне и Александру Васильевичу. Меня сразу взяли и поставили в пару с Даней. У меня из родных только мама. Она осталась работать в Кирове, а я переехала одна в Москву», — рассказала победительница юниорского Гран-при России прошлого сезона.