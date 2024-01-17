Мозалёв — о переходе к Тутберидзе: другие варианты не рассматривал

Российский фигурист Андрей Мозалёв прокомментировал решение перейти в группу Этери Тутберидзе.

«Принял решение, что надо что-то менять в жизни, причём кардинально. Это моё решение, принимал я его сам. Могу сказать, что другие варианты не рассматривал, только этот», — цитирует Мозалёва «СЭ».

По информации СМИ, фигурист покинул группу Кирилла Давыденко из-за конфликта с тренером. Отмечается, что причиной стало то, что наставник стал меньше уделять внимания Мозалёву.

Ранее сообщалось, что Мозалёв попросился к Тутберидзе после чемпионата России.