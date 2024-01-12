Куклычёва сообщила, что получила деньги за костюмы от Косторной

Дизайнер Алёна Куклычёва сообщила, что её конфликт с чемпионкой Европы по фигурному катанию Алёной Косторной завершён.

«Деньги нам вернули, всё нормально. Все сделали выводы, мы точно их сделали. Помогло то, что обратилась к общественности. Всем спасибо, кто поддержал нас, особенно журналистам — за то, что осветили проблему», — цитирует Куклычёву РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что, конечно, лучше решать любые проблемы, не вовлекая общественность.

«Но, увы, в этот раз не получилось вести диалог», — добавила дизайнер.

Куклычёва 3 января написала в социальных сетях о прекращении деловых взаимоотношений с Косторной. Дизайнер также прикрепила скриншот, где просила 20-летнюю фигуристку отправить ей неоплаченные костюмы. По её словам, долг составлял 240 тыс. рублей.

Спортсменка сначала назвала хайпом заявления дизайнера об отказе от сотрудничества. А 5 января стало известно, что она вернула костюмы Куклычёвой.

Ранее Куклычёва сообщила, что будет подавать в суд на Косторную и блогера Елену Родину.