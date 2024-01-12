RT в Telegram
Подпишись

Куклычёва сообщила, что получила деньги за костюмы от Косторной

Короткая ссылка
Дизайнер Алёна Куклычёва сообщила, что её конфликт с чемпионкой Европы по фигурному катанию Алёной Косторной завершён. 

«Деньги нам вернули, всё нормально. Все сделали выводы, мы точно их сделали. Помогло то, что обратилась к общественности. Всем спасибо, кто поддержал нас, особенно журналистам — за то, что осветили проблему», — цитирует Куклычёву РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что, конечно, лучше решать любые проблемы, не вовлекая общественность.

«Но, увы, в этот раз не получилось вести диалог», — добавила дизайнер.

Куклычёва 3 января написала в социальных сетях о прекращении деловых взаимоотношений с Косторной. Дизайнер также прикрепила скриншот, где просила 20-летнюю фигуристку отправить ей неоплаченные костюмы. По её словам, долг составлял 240 тыс. рублей.

Спортсменка сначала назвала хайпом заявления дизайнера об отказе от сотрудничества. А 5 января стало известно, что она вернула костюмы Куклычёвой.

Ранее Куклычёва сообщила, что будет подавать в суд на Косторную и блогера Елену Родину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить