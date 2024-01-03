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Косторная назвала хайпом заявления дизайнера об отказе от сотрудничества

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная прокомментировала заявление дизайнера Алёны Куклычёвой о прекращении сотрудничества.
Косторная назвала хайпом заявления дизайнера об отказе от сотрудничества
  • РИА Новости

«Не помню, когда тема о смене дизайнера стала достойной. Знаете, люди на многое идут ради хайпа, вопрос — нужно ли это мне, а на заборе тоже много что написано», — цитирует Косторную РИА Новости.

Куклычёва 3 января написала в социальных сетях о прекращении сотрудничества с Косторной. Дизайнер также прикрепила скриншот, где просит 20-летнюю фигуристку отправить ей неоплаченные костюмы.

Ранее Георгий Куница, выступающий в паре с Алёной Косторной, прокомментировал выступление на чемпионате России в Челябинске.



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