Дизайнер прекратила сотрудничество с Косторной, упомянув неоплаченные костюмы

Дизайнер костюмов для фигурного катания Алёна Куклычева сообщила, что прекратила сотрудничество с Алёной Косторной, ныне выступающей в паре с Георгием Куницей.

«Это последняя работа для Алёны Косторной. Я прекратила сотрудничество с ней в новом году по ряду причин», — написала дизайнер в соцсетях. Она также прикрепила скриншот, где просит Косторную отправить ей неоплаченные костюмы.

Косторная и Куница встали в пару в начале 2023 года. До этого Алёна успешно выступала в одиночном катании. На её счету золото чемпионата Европы — 2020 и финала Гран-при сезона-2019/20, а также серебро чемпионата России — 2020.

Ранее Куница заявил, что прежней Косторной уже нет.