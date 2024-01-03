Дизайнер прекратила сотрудничество с Косторной, упомянув неоплаченные костюмы
- РИА Новости
«Это последняя работа для Алёны Косторной. Я прекратила сотрудничество с ней в новом году по ряду причин», — написала дизайнер в соцсетях. Она также прикрепила скриншот, где просит Косторную отправить ей неоплаченные костюмы.
Косторная и Куница встали в пару в начале 2023 года. До этого Алёна успешно выступала в одиночном катании. На её счету золото чемпионата Европы — 2020 и финала Гран-при сезона-2019/20, а также серебро чемпионата России — 2020.
Ранее Куница заявил, что прежней Косторной уже нет.