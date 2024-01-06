Дизайнер Куклычёва будет подавать в суд на фигуристку Косторную и блогера Родину

Дизайнер Алёна Куклычёва сообщила, что будет подавать в суд на фигуристку Алёну Косторную и блогера Елену Родину.

«После праздников мы подадим на моральный ущерб, чтобы дать правовую оценку происходящему. Мы с юристом уже проконсультировались — за это она ответит. Именно эта блогерша не просто поддерживает со стороны, а делает всё в коннекте с Косторной», — цитирует Куклычёву «Матч ТВ».

По словам дизайнера, последней каплей стали фотографии с закрытого канала блогера, на которых фигурировали оскорбления в её адрес.

Куклычёва 3 января написала в социальных сетях о прекращении деловых взаимоотношений с Косторной. Дизайнер также прикрепила скриншот, где просила 20-летнюю фигуристку отправить ей неоплаченные костюмы. По её словам, долг составляет 240 тыс. рублей.

Спортсменка сначала назвала хайпом заявления дизайнера об отказе от сотрудничества. А 5 января стало известно, что она вернула костюмы Куклычёвой.

Ранее Косторная заявила, что в её конфликте с дизайнерами поставлена точка.