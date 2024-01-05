Косторная вернула костюмы дизайнеру Куклычёвой
- РИА Новости
«Видите, в какой пакет она мне положила. Ещё она мне нахамила и сказала, чтобы я забирала свои костюмы сама», — рассказала Куклычёва в социальной сети.
Она отметила, что Косторная уложила костюмы в пакет с надписью «Ля ты крыса».
Куклычёва 3 января написала в социальных сетях о прекращении деловых взаимоотношений с Косторной. Дизайнер также прикрепила скриншот, где просит 20-летнюю фигуристку отправить ей неоплаченные костюмы. По её словам, долг составляет 240 тыс. рублей.
Спортсменка назвала хайпом заявления дизайнера об отказе от сотрудничества.
Косторная выступает в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.
Ранее Куклычёва сообщила, что не намерена обращаться в полицию из-за долга Косторной.