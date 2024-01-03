Дизайнер Куклычёва не намерена обращаться в полицию из-за долга Косторной
«Не думала об этом. Дети… Жизнь научит, но такое поведение неприемлемо. Она просто использовала дизайнеров. Несколько дизайнеров ей шили последние костюмы за рекламу, просто за пост», — цитирует Куклычёву «Матч ТВ».
Куклычёва 3 января написала в социальных сетях о прекращении деловых взаимоотношений с Косторной. Дизайнер также прикрепила скриншот, где просит 20-летнюю фигуристку отправить ей неоплаченные костюмы. По её словам, долг составляет 240 тыс. рублей.
Косторная назвала хайпом заявления дизайнера об отказе от сотрудничества.
Ранее Георгий Куница, выступающий в паре с Косторной, прокомментировал выступление на чемпионате России в Челябинске.