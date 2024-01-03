Дизайнер Куклычёва не намерена обращаться в полицию из-за долга Косторной

Дизайнер костюмов Алёна Куклычёва сообщила, что намерена без привлечения правоохранительных органов разрешить конфликт по денежному долгу с чемпионкой Европы по фигурному катанию Алёной Косторной.

«Не думала об этом. Дети… Жизнь научит, но такое поведение неприемлемо. Она просто использовала дизайнеров. Несколько дизайнеров ей шили последние костюмы за рекламу, просто за пост», — цитирует Куклычёву «Матч ТВ».

Куклычёва 3 января написала в социальных сетях о прекращении деловых взаимоотношений с Косторной. Дизайнер также прикрепила скриншот, где просит 20-летнюю фигуристку отправить ей неоплаченные костюмы. По её словам, долг составляет 240 тыс. рублей.

Косторная назвала хайпом заявления дизайнера об отказе от сотрудничества.

Ранее Георгий Куница, выступающий в паре с Косторной, прокомментировал выступление на чемпионате России в Челябинске.











