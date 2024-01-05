Косторная заявила, что в её конфликте с дизайнерами поставлена точка

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная сообщила, что её конфликт с дизайнерами костюмов исчерпан.

«В этом конфликте давно уже стоит точка. А посты… ну хочет человек выкладывать — её право, пусть выкладывает. Я к этим людям уже никакого отношения не имею», — цитирует Косторную «Матч ТВ».

Куклычёва 3 января написала в социальных сетях о прекращении деловых взаимоотношений с Косторной. Дизайнер также прикрепила скриншот, где просит 20-летнюю фигуристку отправить ей неоплаченные костюмы. По её словам, долг составляет 240 тыс. рублей.

Спортсменка сначала назвала хайпом заявления дизайнера об отказе от сотрудничества. А 5 января стало известно, что она вернула костюмы Куклычёвой.

Косторная выступает в парном катании в дуэте с Георгием Куницей.

Ранее Куклычёва сообщила, что не намерена обращаться в полицию из-за долга Косторной.