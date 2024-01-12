Туктамышева: я никогда не находила ничего круче фигурного катания

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о страхе, связанном с завершением карьеры.

«Выгорания не было никогда, но всегда был страх: если не фигурное катание, то что? Эти мысли брали верх, когда можно было просто взять и закончить спортивную карьеру. Что бы я ни делала, я никогда не находила ничего круче фигурного катания», — заявила Туктамышева Mel.

Она также отметила, что отучилась на тренера, но пока это не стало делом её жизни. По словам Туктамышевой, она иногда ездит в Швейцарию к подруге, где даёт индивидуальные уроки детям.

22 октября Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

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