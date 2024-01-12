RT в Telegram
Подпишись

Туктамышева: я никогда не находила ничего круче фигурного катания

Короткая ссылка
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о страхе, связанном с завершением карьеры.
Туктамышева: я никогда не находила ничего круче фигурного катания
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Выгорания не было никогда, но всегда был страх: если не фигурное катание, то что? Эти мысли брали верх, когда можно было просто взять и закончить спортивную карьеру. Что бы я ни делала, я никогда не находила ничего круче фигурного катания», — заявила Туктамышева Mel.

Она также отметила, что отучилась на тренера, но пока это не стало делом её жизни. По словам Туктамышевой, она иногда ездит в Швейцарию к подруге, где даёт индивидуальные уроки детям.

22 октября Елизавета объявила, что берёт паузу в карьере, чтобы «заниматься собой». Россиянка является чемпионкой мира 2015 года и серебряным призёром чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию.

Ранее стал известен состав участников чемпионата России по прыжкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить